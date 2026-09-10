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Nino Les praznuje doma

2026 Št. epizod: 1

Nino Les je zanimiv model, duhovit in samosvoj, ki vsakdanje situacije obrne na zabaven način, zaznamovan z njegovo značilno logiko, da je »malo čez les«. Pripravlja se na rojstnodnevno praznovanje, ki ga bo slavil doma. Za to pa so najbolj pomembni kuhinja, dnevna soba in spalnica. Kuhinja za peko slastne torte, dnevna soba za dobro zabavo, spalnica pa za osvežilen počitek po zabavi.

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Lahkotno Zabavno

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