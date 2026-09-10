Nino Les praznuje doma
Nino Les je zanimiv model, duhovit in samosvoj, ki vsakdanje situacije obrne na zabaven način, zaznamovan z njegovo značilno logiko, da je »malo čez les«. Pripravlja se na rojstnodnevno praznovanje, ki ga bo slavil doma. Za to pa so najbolj pomembni kuhinja, dnevna soba in spalnica. Kuhinja za peko slastne torte, dnevna soba za dobro zabavo, spalnica pa za osvežilen počitek po zabavi.Prikaži več
Sezona 1Nino Les je zanimiv model, duhovit in samosvoj, ki vsakdanje situacije obrne na zabaven način, zaznamovan z njegovo značilno logiko, da je »malo čez les«. Pripravlja se na rojstnodnevno praznovanje, ki ga bo slavil doma. Za to pa so najbolj pomembni kuhinja, dnevna soba in spalnica. Kuhinja za peko slastne torte, dnevna soba za dobro zabavo, spalnica pa za osvežilen počitek po zabavi.Žanr: DokumentarecDržava: Slovenija
6:09
1. oddaja
Nino Les se loti peke torte za rojstni dan. Pri tem mu pomaga nekdanja MasterChef tekmovalka Brina Robinik Kobal, ki z znanjem in praktičnimi kuharskimi nasveti usmerja njegove nekoliko samosvoje kuharske prijeme. Nino poskrbi za zabavne zaplete, rezultat pa je preprosta, a slastna rojstnodnevna torta in dokaz, da dobra kuhinja pomaga do dobre torte.