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Nino Les praznuje doma

Sezona 1 Epizoda 1

Nino Les se loti peke torte za rojstni dan. Pri tem mu pomaga nekdanja MasterChef tekmovalka Brina Robinik Kobal, ki z znanjem in praktičnimi kuharskimi nasveti usmerja njegove nekoliko samosvoje kuharske prijeme. Nino poskrbi za zabavne zaplete, rezultat pa je preprosta, a slastna rojstnodnevna torta in dokaz, da dobra kuhinja pomaga do dobre torte.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1