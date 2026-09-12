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Nino Les praznuje doma

Sezona 1 Epizoda 2

Tokrat mora Nino Les za praznovanje preurediti dnevno sobo, pri čemer mu z občutkom za estetiko in praktičnimi nasveti pomaga Jana Koteska. Poskrbi za barve, dekoracijo, postavitev prigrizkov in prostora, Nino pa vsak njen nasvet interpretira po svoje. Preizkuša funkcionalnost kavča in pohištva, saj bo dnevna soba postala središče dobre zabave.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1