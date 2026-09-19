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Nino Les praznuje doma

Sezona 1 Epizoda 3

Nino Les se skupaj z Vesno Fabjan preseli v spalnico, kjer je čas za najlepši del vsake dobre zabave: počitek. Vesna mu s praktičnimi nasveti za dihanje, raztezanje in regeneracijo pokaže, kako se telo po dolgem dnevu pripravi na kakovosten spanec, Nino pa tudi to rutino izvede na svoj značilno zabaven način. Seveda ob vsem tem ne pozabi preveriti udobja postelje.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1