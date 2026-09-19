Nino Les praznuje doma
Nino Les se skupaj z Vesno Fabjan preseli v spalnico, kjer je čas za najlepši del vsake dobre zabave: počitek. Vesna mu s praktičnimi nasveti za dihanje, raztezanje in regeneracijo pokaže, kako se telo po dolgem dnevu pripravi na kakovosten spanec, Nino pa tudi to rutino izvede na svoj značilno zabaven način. Seveda ob vsem tem ne pozabi preveriti udobja postelje.Prikaži več
Sezona 1Nino Les je zanimiv model, duhovit in samosvoj, ki vsakdanje situacije obrne na zabaven način, zaznamovan z njegovo značilno logiko, da je »malo čez les«. Pripravlja se na rojstnodnevno praznovanje, ki ga bo slavil doma. Za to pa so najbolj pomembni kuhinja, dnevna soba in spalnica. Kuhinja za peko slastne torte, dnevna soba za dobro zabavo, spalnica pa za osvežilen počitek po zabavi.Žanr: DokumentarecDržava: Slovenija
6:09
1. oddaja
Nino Les se loti peke torte za rojstni dan. Pri tem mu pomaga nekdanja MasterChef tekmovalka Brina Robinik Kobal, ki z znanjem in praktičnimi kuharskimi nasveti usmerja njegove nekoliko samosvoje kuharske prijeme. Nino poskrbi za zabavne zaplete, rezultat pa je preprosta, a slastna rojstnodnevna torta in dokaz, da dobra kuhinja pomaga do dobre torte.
4:16
2. oddaja
Tokrat mora Nino Les za praznovanje preurediti dnevno sobo, pri čemer mu z občutkom za estetiko in praktičnimi nasveti pomaga Jana Koteska. Poskrbi za barve, dekoracijo, postavitev prigrizkov in prostora, Nino pa vsak njen nasvet interpretira po svoje. Preizkuša funkcionalnost kavča in pohištva, saj bo dnevna soba postala središče dobre zabave.
4:23
3. oddaja
Nino Les se skupaj z Vesno Fabjan preseli v spalnico, kjer je čas za najlepši del vsake dobre zabave: počitek. Vesna mu s praktičnimi nasveti za dihanje, raztezanje in regeneracijo pokaže, kako se telo po dolgem dnevu pripravi na kakovosten spanec, Nino pa tudi to rutino izvede na svoj značilno zabaven način. Seveda ob vsem tem ne pozabi preveriti udobja postelje.