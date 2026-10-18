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30. NLB Ljubljanski maraton ,

2026 Epizoda 0

17. 10. 2026 - Ljubljanske ulice bodo znova polne tekačev, saj bo 17. in 18. oktobra potekal NLB 30. Ljubljanski maraton. Sobotni tek na 10 km je odličen uvod v nedeljskih 42 km.

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