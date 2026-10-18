30. NLB Ljubljanski maraton ,
17. 10. 2026 - Ljubljanske ulice bodo znova polne tekačev, saj bo 17. in 18. oktobra potekal NLB 30. Ljubljanski maraton. Sobotni tek na 10 km je odličen uvod v nedeljskih 42 km.Prikaži več
2026Ljubljana bo ob jubilejni, 30. izvedbi maratona znova zaživela v ritmu teka. Sobotnim otroškim in šolskim tekom ter preizkušnji na 10 kilometrov bosta v nedeljo sledila polmaraton in maraton, kjer se bodo tekači podali na najdaljši izziv konca tedna.Žanr: Šport, TekDržava: Slovenija