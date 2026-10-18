30. NLB Ljubljanski maraton ,
18. 10. 2026 - Največji tekaško-športni praznik v Sloveniji je postal eden najprepoznavnejših maratonov v regiji, kar 35 % udeležencev prihaja iz tujine. NLB Ljubljanski maraton ni več le domači dogodek, temveč vse bolj mednarodni fenomen.Prikaži več
2026Ljubljana bo ob jubilejni, 30. izvedbi maratona znova zaživela v ritmu teka. Sobotnim otroškim in šolskim tekom ter preizkušnji na 10 kilometrov bosta v nedeljo sledila polmaraton in maraton, kjer se bodo tekači podali na najdaljši izziv konca tedna.Žanr: Šport, TekDržava: Slovenija
2:10:15
Tek 42km - 3. del
18. 10. 2026 - Največji tekaško-športni praznik v Sloveniji je postal eden najprepoznavnejših maratonov v regiji, kar 35 % udeležencev prihaja iz tujine. NLB Ljubljanski maraton ni več le domači dogodek, temveč vse bolj mednarodni fenomen.
1:33:44
Tek 42km - 2. del
18. 10. 2026 - Največji tekaško-športni praznik v Sloveniji je postal eden najprepoznavnejših maratonov v regiji, kar 35 % udeležencev prihaja iz tujine. NLB Ljubljanski maraton ni več le domači dogodek, temveč vse bolj mednarodni fenomen.
3:10:06
Tek 42km - 1. del
18. 10. 2026 - Največji tekaško-športni praznik v Sloveniji je postal eden najprepoznavnejših maratonov v regiji, kar 35 % udeležencev prihaja iz tujine. NLB Ljubljanski maraton ni več le domači dogodek, temveč vse bolj mednarodni fenomen.