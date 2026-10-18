30. NLB Ljubljanski maraton ,

2026 Epizoda 0

18. 10. 2026 - Največji tekaško-športni praznik v Sloveniji je postal eden najprepoznavnejših maratonov v regiji, kar 35 % udeležencev prihaja iz tujine. NLB Ljubljanski maraton ni več le domači dogodek, temveč vse bolj mednarodni fenomen.

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