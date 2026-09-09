1999 IMDb: 7.2 1 h 58 min

William Thacker živi v londonskem predmestju Notting Hill. Je ločen in prepričan, da ima dokaj dolgočasno življenje. Stanovanje si deli s čudaškim kolegom Spikeom, sicer pa je lastnik manjše in ne preveč uspešne knjigarne. Ko nekega dne zjutraj pride v službo, je prepričan, da je pred njim nov dolgočasen dan. Nato v knjigarno stopi filmska zvezda Anna Scott. Ker jo William po nesreči polije s sokom, jo povabi k sebi domov, da bi se preoblekla. Anna ob odhodu iz stanovanja zmedenega Williama nepričakovano poljubi. Williamovo življenje se nato vrne na stare tire, a le za kratek čas, saj se z Anno dogovorita za zmenek. Se lahko slavna filmska zvezda zaljubi v navadnega fanta z ulice?

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