Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom - Sezona 1

2026

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom je nova oddaja o navdihujoči zgodbi. Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje, kjer želita na 7 hektarjih stare posesti ustvariti samooskrbno kmetijo in sčasoma butični kmečki turizem. Od obnove stavb, vrta, živali in rastlinjaka do kompostiranja, nabiralništva, trajnostne rabe vode in energije - vsak korak prinaša nove izzive, tudi napake. A prav te pokažejo, da pot do bolj zelenega življenja ni lahka, je pa lahko navdihujoča, pogumna in zelo resnična.