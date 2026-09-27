Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom

2026 Št. epizod: 1

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom je nova oddaja o navdihujoči zgodbi. Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje, kjer želita na 7 hektarjih stare posesti ustvariti samooskrbno kmetijo in sčasoma butični kmečki turizem. Od obnove stavb, vrta, živali in rastlinjaka do kompostiranja, nabiralništva, trajnostne rabe vode in energije - vsak korak prinaša nove izzive, tudi napake. A prav te pokažejo, da pot do bolj zelenega življenja ni lahka, je pa lahko navdihujoča, pogumna in zelo resnična.

Prikaži več
Napovedniki

  • Sezona 1

Podobne vsebine

Delovna akcija
Delovna akcija
Kmetija
Dom in vrt
Lp, Lena
Zelena dežela
Kmetija
Nasmeh zdravju
Dom in vrt
Za hribom
Truplo
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Lajf je tekma
V dvoje

Napovedniki

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom S01
S1/E1
Prikaži več

  • Sezona 1