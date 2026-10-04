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Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom ,

Sezona 1 Epizoda 2

Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom je nova oddaja o navdihujoči zgodbi. Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje, kjer želita na 7 hektarjih stare posesti ustvariti samooskrbno kmetijo in sčasoma butični kmečki turizem. Od obnove stavb, vrta, živali in rastlinjaka do kompostiranja, nabiralništva, trajnostne rabe vode in energije - vsak korak prinaša nove izzive, tudi napake. A prav te pokažejo, da pot do bolj zelenega življenja ni lahka, je pa lahko navdihujoča, pogumna in zelo resnična.

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  • Sezona 1

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Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom S01
S1/E2
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  • Sezona 1