2016 Št. epizod: 1

Zgodba enega najbolj razvpitih ameriških zločinov se začne z umoroma Nicole Brown Simpson in Ronalda Goldmana pred njenim domom v Brentwoodu. Toda za razumevanje dogodkov, ki so pretresli Ameriko, se dokumentarec vrne daleč v preteklost ter razkriva začetke zgodbe O.J. Simpsona in okoliščine, ki so vodile do primera, o katerem je govoril ves svet.

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