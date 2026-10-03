O.J.: Ameriški zločin , O.J.: Made in America
Zgodba enega najbolj razvpitih ameriških zločinov se začne z umoroma Nicole Brown Simpson in Ronalda Goldmana pred njenim domom v Brentwoodu. Toda za razumevanje dogodkov, ki so pretresli Ameriko, se dokumentarec vrne daleč v preteklost ter razkriva začetke zgodbe O.J. Simpsona in okoliščine, ki so vodile do primera, o katerem je govoril ves svet.Prikaži več
Sezona 1Zgodba enega najbolj razvpitih ameriških zločinov se začne z umoroma Nicole Brown Simpson in Ronalda Goldmana pred njenim domom v Brentwoodu. Toda za razumevanje dogodkov, ki so pretresli Ameriko, se dokumentarec vrne daleč v preteklost ter razkriva začetke zgodbe O.J. Simpsona in okoliščine, ki so vodile do primera, o katerem je govoril ves svet.Žanr: Akcija, Biografija, Kriminalka, Dokumentarec, Zgodovinski, ŠportRežija: Ezra EdelmanDržava: ZDA
1:30:42
1. del
Zgodba enega najbolj razvpitih ameriških zločinov se začne z umoroma Nicole Brown Simpson in Ronalda Goldmana pred njenim domom v Brentwoodu. Toda za razumevanje dogodkov, ki so pretresli Ameriko, se dokumentarec vrne daleč v preteklost ter razkriva začetke zgodbe O.J. Simpsona in okoliščine, ki so vodile do primera, o katerem je govoril ves svet.