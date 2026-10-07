O.J.: Ameriški zločin - Sezona 1 - 2. del

O.J.: Ameriški zločin , O.J.: Made in America
O.J. Simpson živi v svetu bogastva, privilegijev in slave, kjer je postal eden najbolj priljubljenih ameriških zvezdnikov. Le nekaj kilometrov stran pa temnopolti prebivalci Los Angelesa doživljajo povsem drugačno resničnost. Dokumentarec razkriva napete odnose med policijo in temnopolto skupnostjo ter družbene razmere, ki bodo pozneje močno zaznamovale Simpsonov primer.Prikaži več
Sezona 1Dokumentarec O.J.: Ameriški zločin se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj zgodba O.J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko.Žanr: Akcija, Biografija, Kriminalka, Dokumentarec, Zgodovinski, ŠportRežija: Ezra EdelmanDržava: ZDA
1:30:42
1. del
Zgodba enega najbolj razvpitih ameriških zločinov se začne z umoroma Nicole Brown Simpson in Ronalda Goldmana pred njenim domom v Brentwoodu. Toda za razumevanje dogodkov, ki so pretresli Ameriko, se dokumentarec vrne daleč v preteklost ter razkriva začetke zgodbe O.J. Simpsona in okoliščine, ki so vodile do primera, o katerem je govoril ves svet.
1:35:27
2. del
O.J. Simpson živi v svetu bogastva, privilegijev in slave, kjer je postal eden najbolj priljubljenih ameriških zvezdnikov. Le nekaj kilometrov stran pa temnopolti prebivalci Los Angelesa doživljajo povsem drugačno resničnost. Dokumentarec razkriva napete odnose med policijo in temnopolto skupnostjo ter družbene razmere, ki bodo pozneje močno zaznamovale Simpsonov primer.
1:33:28
3. del
Policija 13. junija 1994 zgodaj zjutraj prispe na kraj brutalnega dvojnega umora na Bundy Driveu. Med žrtvama je Nicole Brown Simpson, nekdanja žena O.J. Simpsona, zato se pozornost hitro usmeri k slavnemu športniku. Začne se primer, ki bo pretresel Ameriko ter v ospredje postavil vprašanja rasnih odnosov, moči, pravosodja in vpliva medijev.
1:32:59
4. del
Januarja 1995 se začne sojenje O.J. Simpsonu, ki kmalu preraste v enega najbolj spremljanih sodnih procesov v ameriški zgodovini. Pred očmi javnosti se spopadeta obramba in tožilstvo, mediji pa vsak trenutek spreminjajo v nacionalni spektakel. Za Simpsona se začne najpomembnejši boj njegovega življenja, katerega razplet nestrpno pričakuje vsa Amerika.
1:38:16
5. oddaja
Po manj kot štirih urah posvetovanja porota 3. oktobra 1995 sprejme odločitev in O.J. Simpsona oprosti vseh obtožb. Razsodba sproži burne odzive v sodni dvorani, Los Angelesu in po vsej Ameriki. Simpson se vrne domov v upanju, da bo lahko nadaljeval staro življenje, vendar hitro spozna, da se je po odmevnem sojenju zanj vse spremenilo ...