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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 1

Otok ljubezni Adria je svetovno priljubljen ljubezenski šov, ki končno prihaja tudi k nam! Samski iz regije, med njimi tudi Slovenci, bodo v sanjski vili na Tenerifih iskali ljubezen in se prepuščali prvim iskricam. Čakajo jih vroče romance, ljubosumje in nepričakovani preobrati, gledalci pa bodo lahko vplivali na dogajanje. Najuspešnejši par bo na koncu bogatejši za 50.000 evrov.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1