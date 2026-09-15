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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 1

Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1