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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 2

Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?

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  • Sezona 1

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