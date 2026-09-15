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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 3

Nov dan v vili prinaša nežne trenutke, pa tudi posledice prvih prepirov. Medtem ko eni uživajo v prebujajočih se čustvih, drugi dvomijo o svojih parih. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita nova zapeljivca in prebudita ljubosumje. Kdo bo ostal zvest svojemu paru in kdo bo želel raziskati nove možnosti?

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  • Sezona 1

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