Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Nov dan v vili prinaša nežne trenutke, pa tudi posledice prvih prepirov. Medtem ko eni uživajo v prebujajočih se čustvih, drugi dvomijo o svojih parih. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita nova zapeljivca in prebudita ljubosumje. Kdo bo ostal zvest svojemu paru in kdo bo želel raziskati nove možnosti?Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
58:31
3. oddaja
Nov dan v vili prinaša nežne trenutke, pa tudi posledice prvih prepirov. Medtem ko eni uživajo v prebujajočih se čustvih, drugi dvomijo o svojih parih. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita nova zapeljivca in prebudita ljubosumje. Kdo bo ostal zvest svojemu paru in kdo bo želel raziskati nove možnosti?
54:05
2. oddaja
Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?
56:54
1. oddaja
Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?