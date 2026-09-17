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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 4

V vili se prebujajo novi dvomi in simpatije. Nova otočanka je razočarana nad pomanjkanjem zanimanja, tudi pri najbolj trdnih parih pride do napetosti, tekmovalce pa čaka igra, polna novih iskric.

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  • Sezona 1

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