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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 5

V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1