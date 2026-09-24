Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 6. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
59:28
10. oddaja
Po sinočnjem glasovanju v vili vlada negotovost, saj nihče ne ve, komu grozi odhod. Nov izziv dodatno dvigne temperaturo, nato pa fantje odidejo na moško druženje. Dekleta ostanejo sama, vendar ne za dolgo, saj v vilo vstopi nova zapeljivka. Kdo bo moral spakirati kovčke?
57:05
9. oddaja
Po čustvenem slovesu se v vili nadaljuje razprava, ki otočane razdeli na dva tabora. Sporna zdravica zaneti nove napetosti, med pari pa se oblikujejo nova zavezništva. Zabavna igra prinese nepričakovana priznanja, en par pa odide na romantičen zmenek.
58:17
8. oddaja
Čustvenim slovesom sledijo nova spajanja, a nekateri še premlevajo pretekle odnose. Igra o nekdanjih zvezah, poljubih in številu spolnih partnerjev sproži presenečenje, solze in prepire zaradi dvojnih meril. Bo iskrenost pare zbližala ali razdvojila?
55:41
7. oddaja
Težko pričakovana odločitev končno pride na dan, a sproži več vprašanj kot odgovorov. Dekleta nato čaka nepričakovani nastop, za njim pa v vilo vstopita nova bombshella. Komu bosta zmešala glavo?
48:49
6. oddaja
V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.
55:09
5. oddaja
V vili narašča pritisk, saj se bliža novo spajanje, nekateri otočani pa niso več prepričani o svoji izbiri. Popoldanska igra napetost še poveča, ko poljub sproži val čustev in solze. Zvečer bodo izbirali fantje. Katero dekle bo ostalo brez para?
1:04:09
4. oddaja
V vili se prebujajo novi dvomi in simpatije. Nova otočanka je razočarana nad pomanjkanjem zanimanja, tudi pri najbolj trdnih parih pride do napetosti, tekmovalce pa čaka igra, polna novih iskric.
58:31
3. oddaja
Nov dan v vili prinaša nežne trenutke. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita novi zapeljivki in prebudita ljubosumje.
54:05
2. oddaja
Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?
56:54
1. oddaja
Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?