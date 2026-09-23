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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 9

Po čustvenem slovesu se v vili nadaljuje razprava, ki otočane razdeli na dva tabora. Sporna zdravica zaneti nove napetosti, med pari pa se oblikujejo nova zavezništva. Zabavna igra prinese nepričakovana priznanja, en par pa odide na romantičen zmenek.

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  • Sezona 1

57:05
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 9. oddaja

9. oddaja

Po čustvenem slovesu se v vili nadaljuje razprava, ki otočane razdeli na dva tabora. Sporna zdravica zaneti nove napetosti, med pari pa se oblikujejo nova zavezništva. Zabavna igra prinese nepričakovana priznanja, en par pa odide na romantičen zmenek.
58:17
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 8. oddaja

8. oddaja

Čustvenim slovesom sledijo nova spajanja, a nekateri še premlevajo pretekle odnose. Igra o nekdanjih zvezah, poljubih in številu spolnih partnerjev sproži presenečenje, solze in prepire zaradi dvojnih meril. Bo iskrenost pare zbližala ali razdvojila?
55:41
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 7. oddaja

7. oddaja

V vili napetost doseže vrhunec, saj je pred Anthonyjem odločitev, ki lahko spremeni odnose med otočani. Bo ostal zvest dosedanji izbiri ali se bo odločil za novo simpatijo?
48:49
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 6. oddaja

6. oddaja

V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.
55:09
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 5. oddaja

5. oddaja

V vili narašča pritisk, saj se bliža novo spajanje, nekateri otočani pa niso več prepričani o svoji izbiri. Med poskusi, da bi zgladili nesoglasja, se odpirajo nove možnosti in vse pogosteje se sprašujejo, kdo je komu zares prva izbira. Popoldanska igra napetost še poveča, ko poljub sproži val čustev in solze. Zvečer bodo izbirali fantje. Katero dekle bo ostalo brez para?
1:04:09
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

V vili se prebujajo novi dvomi in simpatije. Nova otočanka je razočarana nad pomanjkanjem zanimanja, tudi pri najbolj trdnih parih pride do napetosti, tekmovalce pa čaka igra, polna novih iskric.
58:31
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Nov dan v vili prinaša nežne trenutke. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita novi zapeljivki in prebudita ljubosumje.
54:05
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?
56:54
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?

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