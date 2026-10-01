Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 14. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Izbrani otočani dobijo skrivne naloge, ki v vilo vnesejo kaos, smeh in nepričakovane zaplete. Nato vstopita dva nova bombshella in takoj pritegneta pozornost. V igri iskrenosti pari odgovarjajo na kočljiva vprašanja o svojih odnosih, za tem pa nenadoma prispe sporočilo, ki vse spremeni ...Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
59:18
16. oddaja
V kočljivem izzivu otočani preverjajo, kako dobro se poznajo, na dan pa pridejo nepričakovane skrivnosti. Ena od otočank se zaradi govoric sooči s svojim partnerjem, medtem ko med tremi tekmovalci nastaja nov ljubezenski trikotnik. Večer prinaša novo spajanje, ki lahko odnose v vili povsem premeša ...
1:04:43
15. oddaja
Med zmenkom na samem se med dvema otočanoma razvija vse večja bližina, medtem ko dekle v vili nestrpno čaka, kako se bo njuno srečanje končalo. Anja in Stefan končno prestopita mejo prijateljstva, Alja in Anthony pa se znova zbližata.
58:30
14. oddaja
Izbrani otočani dobijo skrivne naloge, ki v vilo vnesejo kaos, smeh in nepričakovane zaplete. Nato vstopita dva nova bombshella in takoj pritegneta pozornost. V igri iskrenosti pari odgovarjajo na kočljiva vprašanja o svojih odnosih, za tem pa nenadoma prispe sporočilo, ki vse spremeni ...
1:02:03
13. oddaja
V vili ni časa za počitek, saj vstopi nov bombshell in med otočani takoj prebudi radovednost. Obstoječe zveze se znajdejo pred prvimi resnejšimi preizkušnjami, nov izziv pa pokaže, kako dobro se pari v resnici poznajo. Kasneje zapeljivec eno dekle povabi na zmenek na samem. Bo ostalo le pri spogledovanju?
48:45
12. oddaja
Druga epizoda HOTLIST se ozre na razburkan teden v vili, kamor so vstopili trije novi hudi novinci, štirje otočani pa so se poslovili. Pogovori o zaupanju, zvestobi in številu spolnih partnerjev znova zanetijo razpravo.
1:03:41
11. oddaja
Nov dan prinaša izziv, ki bo preizkusil meje med otočani ter poskrbel za smeh, iskrice in trenutke, ob katerih bo marsikomu precej neprijetno. Ko napoči čas za novo spajanje, noben par ni več povsem varen. Prav ko se zdi, da se razmere umirjajo, prispejo nova sporočila ...
59:28
10. oddaja
Po sinočnjem glasovanju v vili vlada negotovost, saj nihče ne ve, komu grozi odhod. Nov izziv dodatno dvigne temperaturo, nato pa fantje odidejo na moško druženje. Dekleta ostanejo sama, vendar ne za dolgo, saj v vilo vstopi nova huda novinka. Kdo bo moral spakirati kovčke?
57:05
9. oddaja
Po čustvenem slovesu se v vili nadaljuje razprava, ki otočane razdeli na dva tabora. Sporna zdravica zaneti nove napetosti, med pari pa se oblikujejo nova zavezništva. Zabavna igra prinese nepričakovana priznanja, en par pa odide na romantičen zmenek.
58:17
8. oddaja
Čustvenim slovesom sledijo nova spajanja, a nekateri še premlevajo pretekle odnose. Igra o nekdanjih zvezah, poljubih in številu spolnih partnerjev sproži presenečenje, solze in prepire zaradi dvojnih meril. Bo iskrenost pare zbližala ali razdvojila?
55:41
7. oddaja
Težko pričakovana odločitev končno pride na dan, a sproži več vprašanj kot odgovorov. Dekleta nato čaka nepričakovani nastop, za njim pa v vilo vstopita nova bombshella. Komu bosta zmešala glavo?
48:49
6. oddaja
V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.
55:09
5. oddaja
V vili narašča pritisk, saj se bliža novo spajanje, nekateri otočani pa niso več prepričani o svoji izbiri. Popoldanska igra napetost še poveča, ko poljub sproži val čustev in solze. Zvečer bodo izbirali fantje. Katero dekle bo ostalo brez para?
1:04:09
4. oddaja
V vili se prebujajo novi dvomi in simpatije. Nova otočanka je razočarana nad pomanjkanjem zanimanja, tudi pri najbolj trdnih parih pride do napetosti, tekmovalce pa čaka igra, polna novih iskric.
58:31
3. oddaja
Nov dan v vili prinaša nežne trenutke. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita novi zapeljivki in prebudita ljubosumje.
54:05
2. oddaja
Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?
56:54
1. oddaja
Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?