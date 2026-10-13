Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 22. oddaja

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Otok ljubezni Adria , Love Island Adria

Sezona 1 Epizoda 22

Po poljubu, ki je pretresel vilo, odnos nekdanjega para doseže prelomno točko. Poskus, da bi razčistila stare zamere, preraste v hud prepir o tem, kdo je koga bolj prizadel. Drug par se medtem znova zbližuje, govorice pa namigujejo na nov ljubezenski trikotnik. Večer znova pretrese sporočilo, ki napoveduje novo parčkanje.

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  • Sezona 1

56:58
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 26. oddaja

26. oddaja

Alisa in Luka skušata razjasniti svoj odnos, a razkrite skrivnosti med njima povzročijo nova razočaranja. Anthony izve resnico, ki bi lahko ogrozila njegovo prijateljstvo, Mili in Gašper pa komaj najdeta mir, ko skrivnostno sporočilo znova prebudi dvome. Večer prinese glamurozno modno revijo, nato pa zvok motorja naznani nepričakovan prihod. Kdo vstopa v vilo in katere odnose bo pretresel?
1:05:45
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 25. oddaja

25. oddaja

Toni se vrne v vilo in takoj pritegne Larino pozornost, njun prvi zmenek pa med otočani zbudi dvome. Medtem Anthony in Alja ugotovita, da iskrice med njima še niso ugasnile, Mili in Gašper pa se znova zapleteta v nesoglasja zaradi ljubosumja in zaupanja. Novo parčkanje premeša pare, nato pa Gašper prejme sporočilo, ki ga povsem šokira. Kdo prihaja na Tenerife?
49:58
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 24. oddaja

24. oddaja

Skrivnostni princ na belem konju še posebej razveseli Laro. V epizodi liste vročih Drina razkrije, kaj se je z Valentinom dogajalo v ljubezenskem gnezdu, Alja in Nikola pa vsak predstavita svojo plat zgodbe. Mili in Gašper skušata pojasniti čustveni vrtiljak svojega odnosa, medtem ko Anthony Dragani zaupa, kako vidi svojo povezavo z Aliso.
56:10
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 23. oddaja

23. oddaja

Alja in Nikola poskušata razjasniti nesporazum, vendar pogovor ne poteka tako, kot sta pričakovala. Medtem nekdo skuša obuditi nekdanjo romanco, a razočaranja ni mogoče pozabiti čez noč. Otočane nato pričaka pravljičen večer, skrivnostno sporočilo pa eno od deklet pusti brez besed. Kakšno presenečenje se pripravlja in kdo bo vstopil skozi vrata vile?
57:46
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 22. oddaja

22. oddaja

Po poljubu, ki je pretresel vilo, odnos nekdanjega para doseže prelomno točko. Poskus, da bi razčistila stare zamere, preraste v hud prepir o tem, kdo je koga bolj prizadel. Drug par se medtem znova zbližuje, govorice pa namigujejo na nov ljubezenski trikotnik. Večer znova pretrese sporočilo, ki napoveduje novo parčkanje.
59:14
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 21. oddaja

21. oddaja

V vili se odnosi vse bolj zapletajo. Med dvema otočanoma prijateljstvo preraste v nekaj več, medtem ko drug par skuša znova zgraditi načeto zaupanje. Izziv, poln poljubov, prinese nove preizkušnje in prebudi ljubosumje. Med nekdanjima zaljubljencema izbruhne silovit prepir, v katerem na dan privrejo stare zamere.
54:25
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 20. oddaja

20. oddaja

Po odhodu kar treh otočanov v vili nič več ni tako kot prej. En par skuša razjasniti svoj odnos, drugi pa spozna, da sta se oddaljila. Ko vstopijo trije novi bombshelli, se med hitrimi zmenki simpatije rodijo tam, kjer jih nihče ni pričakoval. Najprej izberejo svoje favorite novinci, nato so na vrsti otočani. Kdo bo ostal brez para?
1:01:32
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 19. oddaja

19. oddaja

Razmerje enega od parov je na resni preizkušnji, ko dekle izve za partnerjevo spogledovanje z drugo otočanko. Poskus, da bi razjasnila, kaj si sploh želita, preraste v velik prepir. Medtem se otočani pomerijo v novem izzivu, razprava o moškem egu pa še poveča napetost. Nato prispe voditeljica Dragana s sporočilom, ki bo vse spremenilo ...
52:26
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 18. oddaja

18. oddaja

Voditeljica Dragana se ozre na dogodke, ki so zaznamovali zadnje dni v vili, od novih simpatij in menjav parov do ljubosumja, prepirov in neprijetnih resnic. Ena od otočank prvič resno podvomi o svoji zvezi, nekdanji par razčiščuje govorice, drugi pa skušajo končati ljubezenski trikotnik.
1:00:58
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 17. oddaja

17. oddaja

Po izbiri deklet se odnosi v vili povsem premešajo. Medtem ko en par po burnih dogodkih išče mir, se druga dva otočana soočata z dejstvom, da nista več skupaj. Pri tretjem paru pa drobna nesoglasja prerastejo v resen pogovor.
59:18
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 16. oddaja

16. oddaja

V kočljivem izzivu otočani preverjajo, kako dobro se poznajo, na dan pa pridejo nepričakovane skrivnosti. Ena od otočank se zaradi govoric sooči s svojim partnerjem, medtem ko med tremi tekmovalci nastaja nov ljubezenski trikotnik. Večer prinaša novo spajanje, ki lahko odnose v vili povsem premeša ...
1:04:43
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 15. oddaja

15. oddaja

Med zmenkom na samem se med dvema otočanoma razvija vse večja bližina, medtem ko dekle v vili nestrpno čaka, kako se bo njuno srečanje končalo. Anja in Stefan končno prestopita mejo prijateljstva, Alja in Anthony pa se znova zbližata.
58:30
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 14. oddaja

14. oddaja

Izbrani otočani dobijo skrivne naloge, ki v vilo vnesejo kaos, smeh in nepričakovane zaplete. Nato vstopita dva nova bombshella in takoj pritegneta pozornost. V igri iskrenosti pari odgovarjajo na kočljiva vprašanja o svojih odnosih, za tem pa nenadoma prispe sporočilo, ki vse spremeni ...
1:02:03
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 13. oddaja

13. oddaja

V vili ni časa za počitek, saj vstopi nov bombshell in med otočani takoj prebudi radovednost. Obstoječe zveze se znajdejo pred prvimi resnejšimi preizkušnjami, nov izziv pa pokaže, kako dobro se pari v resnici poznajo. Kasneje zapeljivec eno dekle povabi na zmenek na samem. Bo ostalo le pri spogledovanju?
48:45
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 12. oddaja

12. oddaja

Druga epizoda HOTLIST se ozre na razburkan teden v vili, kamor so vstopili trije novi hudi novinci, štirje otočani pa so se poslovili. Pogovori o zaupanju, zvestobi in številu spolnih partnerjev znova zanetijo razpravo.
1:03:41
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 11. oddaja

11. oddaja

Nov dan prinaša izziv, ki bo preizkusil meje med otočani ter poskrbel za smeh, iskrice in trenutke, ob katerih bo marsikomu precej neprijetno. Ko napoči čas za novo spajanje, noben par ni več povsem varen. Prav ko se zdi, da se razmere umirjajo, prispejo nova sporočila ...
59:28
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 10. oddaja

10. oddaja

Po sinočnjem glasovanju v vili vlada negotovost, saj nihče ne ve, komu grozi odhod. Nov izziv dodatno dvigne temperaturo, nato pa fantje odidejo na moško druženje. Dekleta ostanejo sama, vendar ne za dolgo, saj v vilo vstopi nova huda novinka. Kdo bo moral spakirati kovčke?
57:05
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 9. oddaja

9. oddaja

Po čustvenem slovesu se v vili nadaljuje razprava, ki otočane razdeli na dva tabora. Sporna zdravica zaneti nove napetosti, med pari pa se oblikujejo nova zavezništva. Zabavna igra prinese nepričakovana priznanja, en par pa odide na romantičen zmenek.
58:17
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 8. oddaja

8. oddaja

Čustvenim slovesom sledijo nova spajanja, a nekateri še premlevajo pretekle odnose. Igra o nekdanjih zvezah, poljubih in številu spolnih partnerjev sproži presenečenje, solze in prepire zaradi dvojnih meril. Bo iskrenost pare zbližala ali razdvojila?
55:41
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 7. oddaja

7. oddaja

Težko pričakovana odločitev končno pride na dan, a sproži več vprašanj kot odgovorov. Dekleta nato čaka nepričakovani nastop, za njim pa v vilo vstopita nova bombshella. Komu bosta zmešala glavo?
48:49
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 6. oddaja

6. oddaja

V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.
55:09
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 5. oddaja

5. oddaja

V vili narašča pritisk, saj se bliža novo spajanje, nekateri otočani pa niso več prepričani o svoji izbiri. Popoldanska igra napetost še poveča, ko poljub sproži val čustev in solze. Zvečer bodo izbirali fantje. Katero dekle bo ostalo brez para?
1:04:09
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

V vili se prebujajo novi dvomi in simpatije. Nova otočanka je razočarana nad pomanjkanjem zanimanja, tudi pri najbolj trdnih parih pride do napetosti, tekmovalce pa čaka igra, polna novih iskric.
58:31
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Nov dan v vili prinaša nežne trenutke. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita novi zapeljivki in prebudita ljubosumje.
54:05
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?
56:54
Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?

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