Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 25. oddaja

20. oddaja

Po odhodu kar treh otočanov v vili nič več ni tako kot prej. En par skuša razjasniti svoj odnos, drugi pa spozna, da sta se oddaljila. Ko vstopijo trije novi bombshelli, se med hitrimi zmenki simpatije rodijo tam, kjer jih nihče ni pričakoval. Najprej izberejo svoje favorite novinci, nato so na vrsti otočani. Kdo bo ostal brez para?