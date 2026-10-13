Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 26. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Alisa in Luka skušata razjasniti svoj odnos, a razkrite skrivnosti med njima povzročijo nova razočaranja. Anthony izve resnico, ki bi lahko ogrozila njegovo prijateljstvo, Mili in Gašper pa komaj najdeta mir, ko skrivnostno sporočilo znova prebudi dvome. Večer prinese glamurozno modno revijo, nato pa zvok motorja naznani nepričakovan prihod. Kdo vstopa v vilo in katere odnose bo pretresel?Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija