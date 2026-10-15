Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 28. oddaja

Otok ljubezni Adria S01 63663326 2026 Sezona: Sezona 1 12

Medtem ko Mili išče oporo pri drugih, Gašperjevi pogledi namigujejo, da bi se lahko kmalu začela povsem nova zgodba. Anamarija dobi skrivno nalogo, njena razvrstitev otočanov pa sproži dvome o iskrenosti in značaju. Za tem prispe sporočilo, ki spremeni pravila igre, saj tekmovalci brez para ne smejo izbrati nikogar, s komer so že bili v paru. Za koga bo to zadnji večer v vili?