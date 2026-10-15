Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 28. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Medtem ko Mili išče oporo pri drugih, Gašperjevi pogledi namigujejo, da bi se lahko kmalu začela povsem nova zgodba. Anamarija dobi skrivno nalogo, njena razvrstitev otočanov pa sproži dvome o iskrenosti in značaju. Za tem prispe sporočilo, ki spremeni pravila igre, saj tekmovalci brez para ne smejo izbrati nikogar, s komer so že bili v paru. Za koga bo to zadnji večer v vili?Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija