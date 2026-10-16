Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 29. oddaja

Otok ljubezni Adria S01 63664016 2026 Sezona: Sezona 1 12

Mili in Gašper se težko spopadata s posledicami razhoda, medtem ko se Gašper vse bolj zbližuje z Anjo. Tudi med Laro in Tonijem zaradi težav v komunikaciji narašča napetost. V vilo vstopita nova bombshella, ki dobita prednost pri novem parčkanju. Mili in Gašper se znova znajdeta v čustvenem pogovoru, ki se konča z nepričakovano potezo. Je njune zgodbe res konec?