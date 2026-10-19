Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 32. oddaja

Otok ljubezni Adria S01 63665846 2026 Sezona: Sezona 1 12

Zmagovalca izziva uživata v prvi skupni noči v ljubezenskem gnezdu, v vili pa se nadaljujejo razprave o Gašperjevem vedenju in odnosu z Mili. Zabaven izziv poskrbi za smeh, a tudi ostre pripombe. Stefan se sprašuje, ali je Mili pripravljena na novo zvezo ali je še ujeta v preteklosti. Zvečer pa prispe sporočilo, da je eden od parov v resni nevarnosti.