Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 33. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Odločitev gledalcev, da Valentin korenito spremeni videz, postane glavna tema v vili. Luka in Lidia skušata razrešiti nesporazum, Anja in Gašper pa se zbližujeta ob iskrenem pogovoru o preteklih zvezah. Zvečer sledi preobrat, saj par z najmanj glasovi izgubi status para. Štirje otočani so tako ogroženi, o njihovi usodi pa odločajo preostali. Kdo bo moral oditi iz vile?Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
59:01
33. oddaja
Odločitev gledalcev, da Valentin korenito spremeni videz, postane glavna tema v vili. Luka in Lidia skušata razrešiti nesporazum, Anja in Gašper pa se zbližujeta ob iskrenem pogovoru o preteklih zvezah. Zvečer sledi preobrat, saj par z najmanj glasovi izgubi status para. Štirje otočani so tako ogroženi, o njihovi usodi pa odločajo preostali. Kdo bo moral oditi iz vile?
1:01:37
32. oddaja
Zmagovalca izziva uživata v prvi skupni noči v ljubezenskem gnezdu, v vili pa se nadaljujejo razprave o Gašperjevem vedenju in odnosu z Mili. Zabaven izziv poskrbi za smeh, a tudi ostre pripombe. Stefan se sprašuje, ali je Mili pripravljena na novo zvezo ali je še ujeta v preteklosti. Zvečer pa prispe sporočilo, da je eden od parov v resni nevarnosti.
1:03:29
31. oddaja
Mili skuša s Stefanom obrniti nov list, medtem ko se Anja in Gašper vse bolj zbližujeta, odnos Lare in Tonija pa visi na nitki. Zabaven izziv prinese vroče plese in provokacije, Mili pa znova razburka čustva v vili. Napetost se še stopnjuje, ko Gašper izve, kaj se je govorilo za njegovim hrbtom, spor z Nikolo pa grozi, da bo vilo spremenil v pravo bojno polje.
50:01
30. oddaja
Peta epizoda Liste vročih prinaša iskrene izpovedi in še nerazrešene ljubezenske zaplete. Otočani povedo, kako se počutijo v svojih parih, Gašper in Mili pa vsak predstavita svojo plat zgodbe. Mili ne skriva čustev, Lara pojasni, kako se razvija njen odnos s Tonijem, novi pari pa spregovorijo o svojih pričakovanjih.
1:05:05
29. oddaja
Mili in Gašper se težko spopadata s posledicami razhoda, medtem ko se Gašper vse bolj zbližuje z Anjo. Tudi med Laro in Tonijem zaradi težav v komunikaciji narašča napetost. V vilo vstopita nova bombshella, ki dobita prednost pri novem parčkanju. Mili in Gašper se znova znajdeta v čustvenem pogovoru, ki se konča z nepričakovano potezo. Je njune zgodbe res konec?
58:55
28. oddaja
Medtem ko Mili išče oporo pri drugih, Gašperjevi pogledi namigujejo, da bi se lahko kmalu začela povsem nova zgodba. Anamarija dobi skrivno nalogo, njena razvrstitev otočanov pa sproži dvome o iskrenosti in značaju. Za tem prispe sporočilo, ki spremeni pravila igre, saj tekmovalci brez para ne smejo izbrati nikogar, s komer so že bili v paru. Za koga bo to zadnji večer v vili?
57:13
27. oddaja
Prihod Ane Marije v vilo povzroči šok, njena povezanost z Gašperjem pa odpre vprašanja, na katera Mili ni pripravljena. Alisa in Anthony medtem skušata razjasniti svoj odnos, Luka pa se spopada z novim razočaranjem. Izziv s poljubi zaneti nepričakovane iskrice, Mili pa začne dvomiti o svoji zvezi. Bo iskren pogovor pomenil konec njene zgodbe z Gašperjem?
56:58
26. oddaja
Alisa in Luka skušata razjasniti svoj odnos, a razkrite skrivnosti med njima povzročijo nova razočaranja. Anthony izve resnico, ki bi lahko ogrozila njegovo prijateljstvo, Mili in Gašper pa komaj najdeta mir, ko skrivnostno sporočilo znova prebudi dvome. Večer prinese glamurozno modno revijo, nato pa zvok motorja naznani nepričakovan prihod. Kdo vstopa v vilo in katere odnose bo pretresel?
1:05:45
25. oddaja
Toni se vrne v vilo in takoj pritegne Larino pozornost, njun prvi zmenek pa med otočani zbudi dvome. Medtem Anthony in Alja ugotovita, da iskrice med njima še niso ugasnile, Mili in Gašper pa se znova zapleteta v nesoglasja zaradi ljubosumja in zaupanja. Novo parčkanje premeša pare, nato pa Gašper prejme sporočilo, ki ga povsem šokira. Kdo prihaja na Tenerife?
49:58
24. oddaja
Skrivnostni princ na belem konju še posebej razveseli Laro. V epizodi liste vročih Drina razkrije, kaj se je z Valentinom dogajalo v ljubezenskem gnezdu, Alja in Nikola pa vsak predstavita svojo plat zgodbe. Mili in Gašper skušata pojasniti čustveni vrtiljak svojega odnosa, medtem ko Anthony Dragani zaupa, kako vidi svojo povezavo z Aliso.
56:10
23. oddaja
Alja in Nikola poskušata razjasniti nesporazum, vendar pogovor ne poteka tako, kot sta pričakovala. Medtem nekdo skuša obuditi nekdanjo romanco, a razočaranja ni mogoče pozabiti čez noč. Otočane nato pričaka pravljičen večer, skrivnostno sporočilo pa eno od deklet pusti brez besed. Kakšno presenečenje se pripravlja in kdo bo vstopil skozi vrata vile?
57:46
22. oddaja
Po poljubu, ki je pretresel vilo, odnos nekdanjega para doseže prelomno točko. Poskus, da bi razčistila stare zamere, preraste v hud prepir o tem, kdo je koga bolj prizadel. Drug par se medtem znova zbližuje, govorice pa namigujejo na nov ljubezenski trikotnik. Večer znova pretrese sporočilo, ki napoveduje novo parčkanje.
59:14
21. oddaja
V vili se odnosi vse bolj zapletajo. Med dvema otočanoma prijateljstvo preraste v nekaj več, medtem ko drug par skuša znova zgraditi načeto zaupanje. Izziv, poln poljubov, prinese nove preizkušnje in prebudi ljubosumje. Med nekdanjima zaljubljencema izbruhne silovit prepir, v katerem na dan privrejo stare zamere.
54:25
20. oddaja
Po odhodu kar treh otočanov v vili nič več ni tako kot prej. En par skuša razjasniti svoj odnos, drugi pa spozna, da sta se oddaljila. Ko vstopijo trije novi bombshelli, se med hitrimi zmenki simpatije rodijo tam, kjer jih nihče ni pričakoval. Najprej izberejo svoje favorite novinci, nato so na vrsti otočani. Kdo bo ostal brez para?
1:01:32
19. oddaja
Razmerje enega od parov je na resni preizkušnji, ko dekle izve za partnerjevo spogledovanje z drugo otočanko. Poskus, da bi razjasnila, kaj si sploh želita, preraste v velik prepir. Medtem se otočani pomerijo v novem izzivu, razprava o moškem egu pa še poveča napetost. Nato prispe voditeljica Dragana s sporočilom, ki bo vse spremenilo ...
52:26
18. oddaja
Voditeljica Dragana se ozre na dogodke, ki so zaznamovali zadnje dni v vili, od novih simpatij in menjav parov do ljubosumja, prepirov in neprijetnih resnic. Ena od otočank prvič resno podvomi o svoji zvezi, nekdanji par razčiščuje govorice, drugi pa skušajo končati ljubezenski trikotnik.
1:00:58
17. oddaja
Po izbiri deklet se odnosi v vili povsem premešajo. Medtem ko en par po burnih dogodkih išče mir, se druga dva otočana soočata z dejstvom, da nista več skupaj. Pri tretjem paru pa drobna nesoglasja prerastejo v resen pogovor.
59:18
16. oddaja
V kočljivem izzivu otočani preverjajo, kako dobro se poznajo, na dan pa pridejo nepričakovane skrivnosti. Ena od otočank se zaradi govoric sooči s svojim partnerjem, medtem ko med tremi tekmovalci nastaja nov ljubezenski trikotnik. Večer prinaša novo spajanje, ki lahko odnose v vili povsem premeša ...
1:04:43
15. oddaja
Med zmenkom na samem se med dvema otočanoma razvija vse večja bližina, medtem ko dekle v vili nestrpno čaka, kako se bo njuno srečanje končalo. Anja in Stefan končno prestopita mejo prijateljstva, Alja in Anthony pa se znova zbližata.
58:30
14. oddaja
Izbrani otočani dobijo skrivne naloge, ki v vilo vnesejo kaos, smeh in nepričakovane zaplete. Nato vstopita dva nova bombshella in takoj pritegneta pozornost. V igri iskrenosti pari odgovarjajo na kočljiva vprašanja o svojih odnosih, za tem pa nenadoma prispe sporočilo, ki vse spremeni ...
1:02:03
13. oddaja
V vili ni časa za počitek, saj vstopi nov bombshell in med otočani takoj prebudi radovednost. Obstoječe zveze se znajdejo pred prvimi resnejšimi preizkušnjami, nov izziv pa pokaže, kako dobro se pari v resnici poznajo. Kasneje zapeljivec eno dekle povabi na zmenek na samem. Bo ostalo le pri spogledovanju?
48:45
12. oddaja
Druga epizoda HOTLIST se ozre na razburkan teden v vili, kamor so vstopili trije novi hudi novinci, štirje otočani pa so se poslovili. Pogovori o zaupanju, zvestobi in številu spolnih partnerjev znova zanetijo razpravo.
1:03:41
11. oddaja
Nov dan prinaša izziv, ki bo preizkusil meje med otočani ter poskrbel za smeh, iskrice in trenutke, ob katerih bo marsikomu precej neprijetno. Ko napoči čas za novo spajanje, noben par ni več povsem varen. Prav ko se zdi, da se razmere umirjajo, prispejo nova sporočila ...
59:28
10. oddaja
Po sinočnjem glasovanju v vili vlada negotovost, saj nihče ne ve, komu grozi odhod. Nov izziv dodatno dvigne temperaturo, nato pa fantje odidejo na moško druženje. Dekleta ostanejo sama, vendar ne za dolgo, saj v vilo vstopi nova huda novinka. Kdo bo moral spakirati kovčke?
57:05
9. oddaja
Po čustvenem slovesu se v vili nadaljuje razprava, ki otočane razdeli na dva tabora. Sporna zdravica zaneti nove napetosti, med pari pa se oblikujejo nova zavezništva. Zabavna igra prinese nepričakovana priznanja, en par pa odide na romantičen zmenek.
58:17
8. oddaja
Čustvenim slovesom sledijo nova spajanja, a nekateri še premlevajo pretekle odnose. Igra o nekdanjih zvezah, poljubih in številu spolnih partnerjev sproži presenečenje, solze in prepire zaradi dvojnih meril. Bo iskrenost pare zbližala ali razdvojila?
55:41
7. oddaja
Težko pričakovana odločitev končno pride na dan, a sproži več vprašanj kot odgovorov. Dekleta nato čaka nepričakovani nastop, za njim pa v vilo vstopita nova bombshella. Komu bosta zmešala glavo?
48:49
6. oddaja
V posebni epizodi je čas za iskrene izpovedi. Otočani se z Dragano dotaknejo vprašanj, o katerih doslej niso govorili. Pari razkrivajo, kako dobro se poznajo in vidijo svojo zvezo, na vrsti pa so tudi žgečkljive teme.
55:09
5. oddaja
V vili narašča pritisk, saj se bliža novo spajanje, nekateri otočani pa niso več prepričani o svoji izbiri. Popoldanska igra napetost še poveča, ko poljub sproži val čustev in solze. Zvečer bodo izbirali fantje. Katero dekle bo ostalo brez para?
1:04:09
4. oddaja
V vili se prebujajo novi dvomi in simpatije. Nova otočanka je razočarana nad pomanjkanjem zanimanja, tudi pri najbolj trdnih parih pride do napetosti, tekmovalce pa čaka igra, polna novih iskric.
58:31
3. oddaja
Nov dan v vili prinaša nežne trenutke. Sporočilo o zmenku dvigne napetost, igra z zavezanimi očmi pa se nepričakovano zaplete. Nato v vilo vstopita novi zapeljivki in prebudita ljubosumje.
54:05
2. oddaja
Jutranji zajtrk postane povod za prvi prepir, medtem ko se v vili prebujajo nove simpatije in z njimi tudi ljubosumje. Prva igra razkrije, kdo je komu všeč in katere opozorilne znake otočani najtežje spregledajo. Iskren pogovor še dodatno zaplete odnose, novo spajanje pa se hitro približuje. Bodo nastajajoči pari zdržali pritisk ali se obeta prvi ljubezenski trikotnik?
56:54
1. oddaja
Vrata vile Love Island Adria se odprejo in otočani že ob prvih spajanjih pokažejo, kdo jim je padel v oči. Med nekaterimi takoj preskočijo iskrice, drugi pa že snujejo načrte, kako bi komu speljali izbrano simpatijo. Ena od otočank zaman čaka, da jo kdo izbere, nato pa prihod prvega zapeljivca vse postavi na glavo. Kdo bo prvo noč preživel v paru in kdo bo ostal sam?