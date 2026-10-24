Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 36. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Zvemo nove podrobnosti o odnosu Gašperja in Anje. Anthony komentira odnos Lare in Tonija, Alja pa razkrije, zakaj se je odločila prstan podariti Toniju. Lidia in Luka sta izbrana za najbolj vznemirljiv par v vili. Ali sta uspela rešiti nesoglasja? Gaga se z Laro pogovarja o odnosu s Tonijem in o tem, ali obžaluje katero od svojih odločitev. Drina in Valentin razkrijeta, kako napreduje njuno razmerje. Sta Mili in Stefan našla skupni jezik?Prikaži več
Sezona 1Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija