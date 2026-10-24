Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 36. oddaja

Otok ljubezni Adria S01 63668214 2026 Sezona: Sezona 1 12

Zvemo nove podrobnosti o odnosu Gašperja in Anje. Anthony komentira odnos Lare in Tonija, Alja pa razkrije, zakaj se je odločila prstan podariti Toniju. Lidia in Luka sta izbrana za najbolj vznemirljiv par v vili. Ali sta uspela rešiti nesoglasja? Gaga se z Laro pogovarja o odnosu s Tonijem in o tem, ali obžaluje katero od svojih odločitev. Drina in Valentin razkrijeta, kako napreduje njuno razmerje. Sta Mili in Stefan našla skupni jezik?