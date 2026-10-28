Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 28. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Medtem ko Mili išče oporo pri drugih, Gašperjevi pogledi namigujejo, da bi se lahko kmalu začela povsem nova zgodba. Anamarija dobi skrivno nalogo, njena razvrstitev otočanov pa sproži dvome o iskrenosti in značaju. Za tem prispe sporočilo, ki spremeni pravila igre, saj tekmovalci brez para ne smejo izbrati nikogar, s komer so že bili v paru. Za koga bo to zadnji večer v vili?Prikaži več
Sezona 1Otok ljubezni Adria je svetovno priljubljen ljubezenski šov, ki končno prihaja tudi k nam! Samski iz regije, med njimi tudi Slovenci, bodo v sanjski vili na Tenerifih iskali ljubezen in se prepuščali prvim iskricam. Čakajo jih vroče romance, ljubosumje in nepričakovani preobrati, gledalci pa bodo lahko vplivali na dogajanje. Najuspešnejši par bo na koncu bogatejši za 50.000 evrov.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija