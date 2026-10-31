Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 42. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Čas je za zadnjo epizodo liste vročih, v kateri otočani iskreno spregovorijo o svojih odnosih. Luka in Mili verjameta v svojo novo povezanost, čeprav preostali v vili še vedno dvomijo vanju, medtem ko se Anthony in Alja vse bolj zbližujeta, odnos Drine in Valentina pa doseže novo raven. Kdo piše iskreno ljubezensko zgodbo in kdo bo moral dokazati, da njegova čustva niso le del igre?Prikaži več
Sezona 1Otok ljubezni Adria je svetovno priljubljen ljubezenski šov, ki končno prihaja tudi k nam! Samski iz regije, med njimi tudi Slovenci, bodo v sanjski vili na Tenerifih iskali ljubezen in se prepuščali prvim iskricam. Čakajo jih vroče romance, ljubosumje in nepričakovani preobrati, gledalci pa bodo lahko vplivali na dogajanje. Najuspešnejši par bo na koncu bogatejši za 50.000 evrov.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija