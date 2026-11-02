Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 44. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
V vili zavlada prava družinska atmosfera, saj otočani dobijo dojenčke in hitro spoznajo, kako zahtevno je starševstvo. Nekateri se v novi vlogi znajdejo takoj, drugi se umaknejo ob prvem joku, zabavne trenutke pa spremljajo pogovori o prihodnosti in družini. Mili in Luka uradno postaneta par, vendar vsi niso prepričani, da sta izbrala pravi trenutek. Bo noč z dojenčki pare zbližala ali razkrila, kdo še ni pripravljen na družinsko življenje?Prikaži več
Sezona 1Otok ljubezni Adria je svetovno priljubljen ljubezenski šov, ki končno prihaja tudi k nam! Samski iz regije, med njimi tudi Slovenci, bodo v sanjski vili na Tenerifih iskali ljubezen in se prepuščali prvim iskricam. Čakajo jih vroče romance, ljubosumje in nepričakovani preobrati, gledalci pa bodo lahko vplivali na dogajanje. Najuspešnejši par bo na koncu bogatejši za 50.000 evrov.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija