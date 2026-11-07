Otok ljubezni Adria - Sezona 1 - 48. oddaja

Otok ljubezni Adria , Love Island Adria
Dobrodošli v velikem finalu prve sezone Love Island Adria! Otočani se prebudijo v zadnje jutro v vili, ko jih presenetijo njihovi najbližji in poskrbijo za ganljiva srečanja, objeme ter iskrene pogovore. Na finalni slovesnosti se pari spomnijo najlepših trenutkov svoje poti in drug drugemu preberejo ljubezenske zaobljube. Kateri par je poleg src drug drugega osvojil tudi občinstvo in bo postal prvi zmagovalec Love Island Adria?Prikaži več
Sezona 1Otok ljubezni Adria je svetovno priljubljen ljubezenski šov, ki končno prihaja tudi k nam! Samski iz regije, med njimi tudi Slovenci, bodo v sanjski vili na Tenerifih iskali ljubezen in se prepuščali prvim iskricam. Čakajo jih vroče romance, ljubosumje in nepričakovani preobrati, gledalci pa bodo lahko vplivali na dogajanje. Najuspešnejši par bo na koncu bogatejši za 50.000 evrov.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija