Otok ljubezni: Avstralija , Love Island: Australia
Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?Prikaži več
Sezona 5Pred nami je avstralska različica resničnostnega šova, v katerem postavni mladeniči in mladenke iščejo ljubezen in se prepuščajo brezskrbni zabavi v razkošni vili. Priča bomo njihovim romantičnim podvigom, strastnim trenutkom, zavrnitvam in dramatičnim preobratom, ki jih bodo v objektiv ujele kamere. Dogajanje bodo kot vedno popestrile zanimive igre in izzivi, ki bodo še podžgali strasti med tekmovalci. Kdo bo tokrat zdržal v paru vse do konca in si priboril bogato nagrado?Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Avstralija
Sezona 6Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
55:24
1. oddaja
Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?