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Otok ljubezni: Avstralija , Love Island: Australia

Sezona 6 Epizoda 1

Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?

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  • Sezona 5

  • Sezona 6