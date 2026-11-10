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Otok ljubezni: Avstralija , Love Island: Australia

Sezona 6 Epizoda 2

Bombshell Taylor ob prihodu v vilo takoj dvigne temperaturo in s poljuboma dveh deklet povzroči prvi nemir. Medtem ena od otočank koleba med dvema fantoma, prva skupna noč pa prinese nežna zbliževanja. Zjutraj prispe sporočilo, zvečer pa bo nekdo moral zapustiti vilo.

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  • Sezona 5

  • Sezona 6