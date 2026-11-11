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Otok ljubezni: Avstralija , Love Island: Australia

Sezona 6 Epizoda 3

Bombshell mora izbrati dekle, njegova odločitev pa enega od fantov postavi v nevaren položaj. Do jutra ima čas, da osvoji drugo otočanko, zato hitro začne iskati novo povezavo in prebudi ljubosumje. Zjutraj dekleta čaka odločitev, dogajanje pa začini še prava nevihta.

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