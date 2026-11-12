Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 4. oddaja

Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 5

2023

Pred nami je avstralska različica resničnostnega šova, v katerem postavni mladeniči in mladenke iščejo ljubezen in se prepuščajo brezskrbni zabavi v razkošni vili. Priča bomo njihovim romantičnim podvigom, strastnim trenutkom, zavrnitvam in dramatičnim preobratom, ki jih bodo v objektiv ujele kamere. Dogajanje bodo kot vedno popestrile zanimive igre in izzivi, ki bodo še podžgali strasti med tekmovalci. Kdo bo tokrat zdržal v paru vse do konca in si priboril bogato nagrado?