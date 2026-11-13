Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 5. oddaja

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Otok ljubezni: Avstralija , Love Island: Australia

Sezona 6 Epizoda 5

Nova zapeljivka je s poljubi že dodobra razburkala vilo, zdaj pa jo čaka še pomembnejša naloga. Preden bo enemu od deklet speljala partnerja, se odpravi na zmenke s skoraj vsemi fanti. Med vinogradi ne manjka flirtanja in iskrenih odgovorov, v vili pa se sprašujejo, kateri par bo prvi na resni preizkušnji.

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  • Sezona 5

  • Sezona 6

55:24
Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 1. oddaja

1. oddaja

Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?
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52:53
Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 2. oddaja

2. oddaja

Bombshell Taylor ob prihodu v vilo takoj dvigne temperaturo in s poljuboma dveh deklet povzroči prvi nemir. Medtem ena od otočank koleba med dvema fantoma, prva skupna noč pa prinese nežna zbliževanja. Zjutraj prispe sporočilo, zvečer pa bo nekdo moral zapustiti vilo.
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54:32
Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 3. oddaja

3. oddaja

Bombshell mora izbrati dekle, njegova odločitev pa enega od fantov postavi v nevaren položaj. Do jutra ima čas, da osvoji drugo otočanko, zato hitro začne iskati novo povezavo in prebudi ljubosumje. Zjutraj dekleta čaka odločitev, dogajanje pa začini še prava nevihta.
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53:41
Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 4. oddaja

4. oddaja

V vili se stare iskrice še niso povsem ohladile, že prvi izziv pa poskrbi za zabavo in nekaj vročih trenutkov. Zvečer dekleta fantom prevežejo oči, ne da bi vedela, da se jim približuje nova bombshell. Skrivnostna zapeljivka vsakega nagradi s poljubom, enega pa odpelje na zmenek. Ljubosumje med dekleti hitro narašča.
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53:13
Otok ljubezni: Avstralija - Sezona 6 - 5. oddaja

5. oddaja

Nova zapeljivka je s poljubi že dodobra razburkala vilo, zdaj pa jo čaka še pomembnejša naloga. Preden bo enemu od deklet speljala partnerja, se odpravi na zmenke s skoraj vsemi fanti. Med vinogradi ne manjka flirtanja in iskrenih odgovorov, v vili pa se sprašujejo, kateri par bo prvi na resni preizkušnji.
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