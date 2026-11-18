Otok ljubezni: Avstralija , Love Island: Australia
Po nepričakovanem spajanju se ena od otočank znajde razpeta med dvema fantoma, drug par pa ugotovi, da njuna zveza zunaj vile verjetno ne bi imela prihodnosti. Romantični pobeg v skrivno sobo se ne konča po pričakovanjih in med zaljubljencema odpre nove dvome. Nato skozi vrata zakoraka nov bombshell, ki s humorjem takoj poživi dogajanje.Prikaži več
Sezona 5Pred nami je avstralska različica resničnostnega šova, v katerem postavni mladeniči in mladenke iščejo ljubezen in se prepuščajo brezskrbni zabavi v razkošni vili. Priča bomo njihovim romantičnim podvigom, strastnim trenutkom, zavrnitvam in dramatičnim preobratom, ki jih bodo v objektiv ujele kamere. Dogajanje bodo kot vedno popestrile zanimive igre in izzivi, ki bodo še podžgali strasti med tekmovalci. Kdo bo tokrat zdržal v paru vse do konca in si priboril bogato nagrado?Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Avstralija
Sezona 6Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
55:24
1. oddaja
Špansko sonce, razkošna vila in deset samskih, ki upajo na poletno romanco. Pet deklet in pet fantov se prvič sreča pred voditeljico Sophie Monk, a običajno spoznavanje hitro dobi bolj vroča pravila. Preden izberejo svoj prvi par, lahko dekleta preizkusijo kemijo kar s poljubom z dvema fantoma. Bo poljub razkril pravo privlačnost ali že zanetil ljubosumje?
52:53
2. oddaja
Bombshell Taylor ob prihodu v vilo takoj dvigne temperaturo in s poljuboma dveh deklet povzroči prvi nemir. Medtem ena od otočank koleba med dvema fantoma, prva skupna noč pa prinese nežna zbliževanja. Zjutraj prispe sporočilo, zvečer pa bo nekdo moral zapustiti vilo.
54:32
3. oddaja
Bombshell mora izbrati dekle, njegova odločitev pa enega od fantov postavi v nevaren položaj. Do jutra ima čas, da osvoji drugo otočanko, zato hitro začne iskati novo povezavo in prebudi ljubosumje. Zjutraj dekleta čaka odločitev, dogajanje pa začini še prava nevihta.
53:41
4. oddaja
V vili se stare iskrice še niso povsem ohladile, že prvi izziv pa poskrbi za zabavo in nekaj vročih trenutkov. Zvečer dekleta fantom prevežejo oči, ne da bi vedela, da se jim približuje nova bombshell. Skrivnostna zapeljivka vsakega nagradi s poljubom, enega pa odpelje na zmenek. Ljubosumje med dekleti hitro narašča.
53:13
5. oddaja
Nova zapeljivka je s poljubi že dodobra razburkala vilo, zdaj pa jo čaka še pomembnejša naloga. Preden bo enemu od deklet speljala partnerja, se odpravi na zmenke s skoraj vsemi fanti. Med vinogradi ne manjka flirtanja in iskrenih odgovorov, v vili pa se sprašujejo, kateri par bo prvi na resni preizkušnji.
56:31
6. oddaja
Po romantičnem zmenku ena od otočank prizna, da na svojega snubca gleda z novimi očmi. Zvečer sledi novo parčkanje, kjer fantje odločajo o usodi deklet, ena odločitev pa pomeni tudi prvo slovo od vile. A časa za žalost ni veliko, saj že naslednji dan dva otočana prejmeta skrivnostni vabili na zmenek.
1:00:50
7. oddaja
V vilo vstopita nova bombshella, ki dobita prav posebno moč, da si lahko partnerja izbereta kadar koli. Še preden sprejmeta odločitev, vroča igra poskrbi, da se poljubi delijo na vse strani in ljubosumje hitro narašča. Ko zapeljivca vendarle posežeta med obstoječe pare, se razmerja v vili čez noč premešajo, dva otočana pa ostaneta sama.
53:05
8. oddaja
Po nepričakovanem spajanju se ena od otočank znajde razpeta med dvema fantoma, drug par pa ugotovi, da njuna zveza zunaj vile verjetno ne bi imela prihodnosti. Romantični pobeg v skrivno sobo se ne konča po pričakovanjih in med zaljubljencema odpre nove dvome. Nato skozi vrata zakoraka nov bombshell, ki s humorjem takoj poživi dogajanje.