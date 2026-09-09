Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 5. oddaja

Otok ljubezni , Love island
Maya Jama skupaj s komentatorji preleti najbolj burne dogodke minulega tedna v vili. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, ekskluzivni posnetki iz Beach Huta ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako odmevni so bili najnovejši zapleti tudi zunaj otoka.Prikaži več
Sezona 13Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Brez filtra - S13V oddaji Otok ljubezni: Brez filtra voditeljica Maya Jama z gosti razkriva prve vtise po začetku ljubezenskega poletja. V studiu se ji pridružijo posebni gosti, sledijo pa še ekskluzivni pogovori z izločenimi tekmovalci, zakulisni utrinki iz vile na Mallorci ter prvi odzivi njihovih najbližjih in sveže govorice, ki že burijo dogajanje.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 12Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 11Otok ljubezni, resničnostna serija, v kateri se mladi samski podajo na pot iskanja ljubezni, se vrača z 11. sezono. Tudi tokrat bo polna vročih romanc, drame, prepirov in šokantnih preobratov. Bo na koncu zmagala prava ljubezen ali je vse skupaj zgolj igra?Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 10Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Anglija
44:25
8. oddaja
Oddaja se poslavlja z zadnjo epizodo sezone. V živo iz Mallorce bodo komentatorji z voditeljico pregledali najbolj odmevne trenutke zadnjega tedna v vili in ugibali, kdo ima največ možnosti za zmago. Čakajo vas pogovori z zadnjimi izločenimi otočani, ekskluzivni vpogledi v zakulisje ter srečanje z letošnjimi finalisti tik pred velikim finalom.
44:24
7. oddaja
Tudi tokrat bodo voditeljica in gostje v studiu komentirali najnovejše preobrate iz vile. Ob ekskluzivnih pogovorih z izločenimi otočani, odzivih njihovih prijateljev in družin ter neposrednih javljanjih iz spovednice vas čakajo tudi neobjavljeni posnetki in vroče zakulisne zgodbe.
44:25
6. oddaja
Voditeljici se pridružijo studijski gostje, skupaj pa komentirajo največje preobrate, ljubezenske zaplete in vroče govorice. Čakajo vas ekskluzivni pogovori z izločenimi otočani, neposredna javljanja iz vile ter doslej nevideni posnetki, ki razkrivajo še več zakulisnega dogajanja.
43:43
5. oddaja
Maya Jama skupaj s komentatorji preleti najbolj burne dogodke minulega tedna v vili. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, ekskluzivni posnetki iz Beach Huta ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako odmevni so bili najnovejši zapleti tudi zunaj otoka.
42:49
4. oddaja
Tudi tokrat voditeljica Maya Jama skupaj z gosti razkriva, kaj je najbolj zaznamovalo dogajanje v vili na Otoku ljubezni. V studiu bodo gostili najnovejše izločene tekmovalce, sledili bodo iskreni pogovori z njihovimi prijatelji in družinami ter ekskluzivni posnetki z Beach Huta, kjer otočani razkrivajo podrobnosti, ki jih v šovu ni bilo mogoče videti.
44:30
3. oddaja
V novi oddaji Maya Jama z gosti podrobneje pogleda najodmevnejše zaplete iz vile. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, vpogled v dogajanje v Beach Hutu, ekskluzivni posnetki iz šova ter odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako burno dogajanje spremljajo tudi zunaj vile.
44:07
2. oddaja
Maya Jama se vrača z novo oddajo, v kateri skupaj s svojimi gosti analizira najbolj odmevne dogodke tedna. V studiu bodo gostili najnovejše izločene tekmovalce, sledili bodo ekskluzivni pogovori iz Beach Huta, zakulisni utrinki iz vile ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo novo plat otoškega dogajanja.
44:23
1. oddaja
V oddaji Otok ljubezni: Brez filtra voditeljica Maya Jama z gosti razkriva prve vtise po začetku ljubezenskega poletja. V studiu se ji pridružijo posebni gosti, sledijo pa še ekskluzivni pogovori z izločenimi tekmovalci, zakulisni utrinki iz vile na Mallorci ter prvi odzivi njihovih najbližjih in sveže govorice, ki že burijo dogajanje.