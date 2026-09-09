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Otok ljubezni , Love island

Brez filtra - S13 Epizoda 5

Maya Jama skupaj s komentatorji preleti najbolj burne dogodke minulega tedna v vili. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, ekskluzivni posnetki iz Beach Huta ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako odmevni so bili najnovejši zapleti tudi zunaj otoka.

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44:25
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 8. oddaja

8. oddaja

Oddaja se poslavlja z zadnjo epizodo sezone. V živo iz Mallorce bodo komentatorji z voditeljico pregledali najbolj odmevne trenutke zadnjega tedna v vili in ugibali, kdo ima največ možnosti za zmago. Čakajo vas pogovori z zadnjimi izločenimi otočani, ekskluzivni vpogledi v zakulisje ter srečanje z letošnjimi finalisti tik pred velikim finalom.
44:24
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 7. oddaja

7. oddaja

Tudi tokrat bodo voditeljica in gostje v studiu komentirali najnovejše preobrate iz vile. Ob ekskluzivnih pogovorih z izločenimi otočani, odzivih njihovih prijateljev in družin ter neposrednih javljanjih iz spovednice vas čakajo tudi neobjavljeni posnetki in vroče zakulisne zgodbe.
44:25
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 6. oddaja

6. oddaja

Voditeljici se pridružijo studijski gostje, skupaj pa komentirajo največje preobrate, ljubezenske zaplete in vroče govorice. Čakajo vas ekskluzivni pogovori z izločenimi otočani, neposredna javljanja iz vile ter doslej nevideni posnetki, ki razkrivajo še več zakulisnega dogajanja.
43:43
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 5. oddaja

5. oddaja

Maya Jama skupaj s komentatorji preleti najbolj burne dogodke minulega tedna v vili. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, ekskluzivni posnetki iz Beach Huta ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako odmevni so bili najnovejši zapleti tudi zunaj otoka.
42:49
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 4. oddaja

4. oddaja

Tudi tokrat voditeljica Maya Jama skupaj z gosti razkriva, kaj je najbolj zaznamovalo dogajanje v vili na Otoku ljubezni. V studiu bodo gostili najnovejše izločene tekmovalce, sledili bodo iskreni pogovori z njihovimi prijatelji in družinami ter ekskluzivni posnetki z Beach Huta, kjer otočani razkrivajo podrobnosti, ki jih v šovu ni bilo mogoče videti.
44:30
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 3. oddaja

3. oddaja

V novi oddaji Maya Jama z gosti podrobneje pogleda najodmevnejše zaplete iz vile. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, vpogled v dogajanje v Beach Hutu, ekskluzivni posnetki iz šova ter odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako burno dogajanje spremljajo tudi zunaj vile.
44:07
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 2. oddaja

2. oddaja

Maya Jama se vrača z novo oddajo, v kateri skupaj s svojimi gosti analizira najbolj odmevne dogodke tedna. V studiu bodo gostili najnovejše izločene tekmovalce, sledili bodo ekskluzivni pogovori iz Beach Huta, zakulisni utrinki iz vile ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo novo plat otoškega dogajanja.
44:23
Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 1. oddaja

1. oddaja

V oddaji Otok ljubezni: Brez filtra voditeljica Maya Jama z gosti razkriva prve vtise po začetku ljubezenskega poletja. V studiu se ji pridružijo posebni gosti, sledijo pa še ekskluzivni pogovori z izločenimi tekmovalci, zakulisni utrinki iz vile na Mallorci ter prvi odzivi njihovih najbližjih in sveže govorice, ki že burijo dogajanje.

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