Otok ljubezni - Brez filtra - S13 - 7. oddaja

Otok ljubezni , Love island
Tudi tokrat bodo voditeljica in gostje v studiu komentirali najnovejše preobrate iz vile. Ob ekskluzivnih pogovorih z izločenimi otočani, odzivih njihovih prijateljev in družin ter neposrednih javljanjih iz spovednice vas čakajo tudi neobjavljeni posnetki in vroče zakulisne zgodbe.Prikaži več
Sezona 13Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Brez filtra - S13V oddaji Otok ljubezni: Brez filtra voditeljica Maya Jama z gosti razkriva prve vtise po začetku ljubezenskega poletja. V studiu se ji pridružijo posebni gosti, sledijo pa še ekskluzivni pogovori z izločenimi tekmovalci, zakulisni utrinki iz vile na Mallorci ter prvi odzivi njihovih najbližjih in sveže govorice, ki že burijo dogajanje.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 12Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 11Otok ljubezni, resničnostna serija, v kateri se mladi samski podajo na pot iskanja ljubezni, se vrača z 11. sezono. Tudi tokrat bo polna vročih romanc, drame, prepirov in šokantnih preobratov. Bo na koncu zmagala prava ljubezen ali je vse skupaj zgolj igra?Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 10Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Anglija
44:25
8. oddaja
Oddaja se poslavlja z zadnjo epizodo sezone. V živo iz Mallorce bodo komentatorji z voditeljico pregledali najbolj odmevne trenutke zadnjega tedna v vili in ugibali, kdo ima največ možnosti za zmago. Čakajo vas pogovori z zadnjimi izločenimi otočani, ekskluzivni vpogledi v zakulisje ter srečanje z letošnjimi finalisti tik pred velikim finalom.
44:24
7. oddaja
Tudi tokrat bodo voditeljica in gostje v studiu komentirali najnovejše preobrate iz vile. Ob ekskluzivnih pogovorih z izločenimi otočani, odzivih njihovih prijateljev in družin ter neposrednih javljanjih iz spovednice vas čakajo tudi neobjavljeni posnetki in vroče zakulisne zgodbe.
44:25
6. oddaja
Voditeljici se pridružijo studijski gostje, skupaj pa komentirajo največje preobrate, ljubezenske zaplete in vroče govorice. Čakajo vas ekskluzivni pogovori z izločenimi otočani, neposredna javljanja iz vile ter doslej nevideni posnetki, ki razkrivajo še več zakulisnega dogajanja.
43:43
5. oddaja
Maya Jama skupaj s komentatorji preleti najbolj burne dogodke minulega tedna v vili. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, ekskluzivni posnetki iz Beach Huta ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako odmevni so bili najnovejši zapleti tudi zunaj otoka.
42:49
4. oddaja
Tudi tokrat voditeljica Maya Jama skupaj z gosti razkriva, kaj je najbolj zaznamovalo dogajanje v vili na Otoku ljubezni. V studiu bodo gostili najnovejše izločene tekmovalce, sledili bodo iskreni pogovori z njihovimi prijatelji in družinami ter ekskluzivni posnetki z Beach Huta, kjer otočani razkrivajo podrobnosti, ki jih v šovu ni bilo mogoče videti.
44:30
3. oddaja
V novi oddaji Maya Jama z gosti podrobneje pogleda najodmevnejše zaplete iz vile. Na sporedu bodo prvi pogovori z zadnjimi izločenimi tekmovalci, vpogled v dogajanje v Beach Hutu, ekskluzivni posnetki iz šova ter odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo, kako burno dogajanje spremljajo tudi zunaj vile.
44:07
2. oddaja
Maya Jama se vrača z novo oddajo, v kateri skupaj s svojimi gosti analizira najbolj odmevne dogodke tedna. V studiu bodo gostili najnovejše izločene tekmovalce, sledili bodo ekskluzivni pogovori iz Beach Huta, zakulisni utrinki iz vile ter iskreni odzivi prijateljev in družin, ki razkrivajo novo plat otoškega dogajanja.
44:23
1. oddaja
V oddaji Otok ljubezni: Brez filtra voditeljica Maya Jama z gosti razkriva prve vtise po začetku ljubezenskega poletja. V studiu se ji pridružijo posebni gosti, sledijo pa še ekskluzivni pogovori z izločenimi tekmovalci, zakulisni utrinki iz vile na Mallorci ter prvi odzivi njihovih najbližjih in sveže govorice, ki že burijo dogajanje.