Otok ljubezni - Sezona 13 - 33. oddaja

Otok ljubezni , Love island
Fantje se po dogajanju v Casa Amor trudijo popraviti svoje napake, a njihova opravičila naletijo na hladen odziv. Dekleta stopijo skupaj, vila pa se vse bolj deli na dva tabora. Medtem ko Kavan in Simba še vedno skušata povrniti zaupanje, dvomi o Seanovi zvestobi zanetijo nov spor in dodatno zaostrijo odnose.Prikaži več
Sezona 13Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Brez filtra - S13V oddaji Otok ljubezni: Brez filtra voditeljica Maya Jama z gosti razkriva prve vtise po začetku ljubezenskega poletja. V studiu se ji pridružijo posebni gosti, sledijo pa še ekskluzivni pogovori z izločenimi tekmovalci, zakulisni utrinki iz vile na Mallorci ter prvi odzivi njihovih najbližjih in sveže govorice, ki že burijo dogajanje.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 12Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 11Otok ljubezni, resničnostna serija, v kateri se mladi samski podajo na pot iskanja ljubezni, se vrača z 11. sezono. Tudi tokrat bo polna vročih romanc, drame, prepirov in šokantnih preobratov. Bo na koncu zmagala prava ljubezen ali je vse skupaj zgolj igra?Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 10Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.Žanr: Resničnostni šov, RomancaDržava: Anglija
55:36
57. oddaja
Po tednih ljubezenskih preobratov, težkih odločitev in nepozabnih trenutkov v vili je napočil veliki finale. Pred zadnjim razpletom finalistom preostane še ena pomembna odločitev, nato pa se vrne Maya Jama in razglasi par, ki je najbolj prepričal gledalce. Kdo bo po vseh preizkušnjah osvojil naslov zmagovalnega para Otoka ljubezni?
42:23
56. oddaja
Tik pred velikim finalom se v vilo nepričakovano vrnejo izločeni otočani in usoda preostalih parov je znova postavljena pod vprašaj. Pred ognjiščem se odprejo stare rane, sledijo očitki, burna soočenja in neporavnani računi. Napetost doseže vrhunec, ko mora en par le korak pred finalom zapustiti ljubezensko pustolovščino.
45:52
55. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še zadnjim nevidenim posnetkom iz vile. Pred velikim finalom si oglejte še zadnje smešne pripetljaje, nepričakovane dogodke in sproščene trenutke otočanov, preden se ljubezenska pustolovščina dokončno konča.
47:17
54. oddaja
Tik pred velikim finalom se v eni od zvez pojavijo resni dvomi, drugje pa pogovor o preteklosti odpre stare rane. Ko se zdi, da so najtežje preizkušnje že za otočani, nepričakovano sporočilo vse obrne na glavo. Kar trije pari se znajdejo v nevarnosti, le korak pred uresničitvijo sanj o finalu.
58:28
53. oddaja
Maya Jama vstopi v vilo in otočane postavi pred neprijetna vprašanja. Nato odmevna razkritja iz podkasta razkrijejo zamolčane skrivnosti, zanetijo burna soočenja in zamajejo zaupanje med otočani. Prijateljstva bodo na veliki preizkušnji, številni pari pa se bodo morali soočiti z resnicami, ki jih ni več mogoče prezreti.
58:25
52. oddaja
Poseben izziv prinaša nova razkritja, ki znova zamajejo odnose v vili. Posnetki sprožijo neprijetna vprašanja in zahtevajo iskrene odgovore, medtem ko pogovor med Jasmine in Lorenzom prebudi ljubosumje ter nova ugibanja.
59:53
51. oddaja
Prvi zmenek enega od novih parov odpre številna vprašanja o njuni prihodnosti, medtem ko iskren pogovor med bratoma razkrije neprijetne resnice o eni izmed zvez. Nato se v vilo vrne posebna podelitev nagrad, kjer posnetki in razkritja znova zamajejo zaupanje. Kdo se bo tokrat znašel v središču pozornosti?
45:36
50. oddaja
V vili se začenja zadnji teden, čustva pa so na vrhuncu. Obiski družine in prijateljev prinesejo ganljiva snidenja, pa tudi nepričakovane zaplete, ko se eden od otočanov začne spogledovati s sestro svoje partnerice. Nato sledi novo izbiranje parov, pri katerem odločajo dekleta, za enega od otočanov pa se bo ljubezenska pustolovščina končala.
48:54
49. oddaja
V vili bo čustev več kot kdaj koli prej, saj otočane presenetijo obiski njihovih najbližjih. Po tednih ločenosti sledijo ganljiva snidenja, a veselje hitro zamenjajo iskreni pogovori in neprijetna vprašanja. Bodo družina in prijatelji podprli njihove ljubezenske odločitve?
44:49
48. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom izpred velikega finala. Otočani bodo znova pokazali svojo zabavno plat ob glasbenih točkah, sproščenih pripetljajih in zakulisnih trenutkih, ki jih redne epizode niso razkrile. V spovednici se jim bo pridružil tudi Joel Corry in razkril svoje vtise o dogajanju v vili.
48:31
47. oddaja
Vrata skrivališča se znova odprejo in enemu od parov ponudijo priložnost za romantičen pobeg. Izziv za pare razkrije, kako dobro se otočani v resnici poznajo, medtem ko nekateri zgladijo stare spore, drugi pa se vse težje spopadajo z dvomi o svoji zvezi. Bodo iskreni pogovori okrepili odnose ali razkrili nove razpoke?
47:59
46. oddaja
Maya Jama se vrne z rezultati glasovanja gledalcev, ki v nevarnost postavijo kar šest otočanov. Medtem ko v vili naraščata negotovost in strah pred slovesom, morajo preostali sprejeti izjemno težko odločitev, ki bo usodno vplivala na nadaljnji potek igre. Jasmine pa prvič odkrito spregovori o dvomih, ki vse bolj bremenijo njeno zvezo.
56:14
45. oddaja
V vili se pojavijo prvi dvomi o iskrenosti ene od ljubezenskih zvez, zato začnejo med otočani naraščati napetosti. Na glasbenem festivalu jih čaka nastop Joela Corryja, a sproščeno vzdušje hitro pojenja, ko izziv razkrije nova nesoglasja. Nato voditeljica poskrbi za šokantno novico, ki vse pare postavi pred najtežjo preizkušnjo doslej.
57:23
44. oddaja
Nepričakovano izbiranje parov znova premeša razmerja v vili. Medtem ko se Ellie in Elicia odločata med istim fantom, je Priya razpeta med dvema simpatijama, zato več otočanov trepeta za svoj obstanek. Vsaka odločitev lahko prinese novo razočaranje, nepričakovano slovo ali povsem spremeni potek ljubezenske igre.
57:58
43. oddaja
Dvojni zmenek postavi nastajajoče zveze na najtežjo preizkušnjo doslej, medtem ko v vili naraščata negotovost in strah, da se bodo razmerja dokončno porušila. Posledice zmenkov močno zaznamujejo Finleyja, Simba pa se odloči tvegati vse in končno odkrito pokazati svoja čustva. Bo iskrenost dovolj ali je za nekatere že prepozno?
49:22
42. oddaja
Kot najpriljubljenejši par morata Julia in Lorenzo sprejeti najtežjo odločitev doslej – izbrati, kdo bo moral zapustiti vilo. Medtem ko se med Elicio in Finleyjem vse bolj iskri, novi otočani dobijo moč, da posežejo v obstoječe pare. Ena sama odločitev lahko povsem spremeni razmerja in zamaje ravnovesje v vili.
45:06
41. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom iz življenja v vili. Otočani bodo pokazali svojo bolj sproščeno plat ob zabavnih plesnih izzivih, glasbenih vložkih in številnih smešnih pripetljajih, ki jih redne epizode niso razkrile. Čaka nas še več zakulisnih utrinkov, iskrenih pogovorov in nepozabnih trenutkov.
59:28
40. oddaja
Nova otočanka na samoten zmenek v skrivno sobo povabi kar dva fanta, kar v vili takoj zaneti ljubosumje in napetost. Priljubljeni izziv razkrije zamere in sproži nove spore, nato pa nepričakovano sporočilo postavi v nevarnost kar tri pare. Kdo bo obstal na robu izločitve?
57:13
39. oddaja
Po napetem izzivu Julia skuša z dekleti zgladiti nesoglasja, vendar Lola pogovor odločno zavrne. Ravno ko se zdi, da se razmere umirjajo, prihod dveh novih otočanov povsem premeša razmerja v vili. Nove simpatije, ljubosumje in negotovost znova postavijo obstoječe zveze na hudo preizkušnjo.
59:27
38. oddaja
Po dramatičnem izbiranju parov se napetosti v vili še zdaleč ne poležejo. Soočenje med Martho in Aidanom odpre stare rane, izziv za pare pa postavi vsako zvezo na težko preizkušnjo. Med tekmovanjem izbruhne nov spor, poznejši poskus sprave pa razkrije, da vseh zamer vendarle ne bo mogoče tako hitro pozabiti.
59:04
37. oddaja
Po napetem filmskem večeru odnosi v vili visijo na nitki. Medtem ko eden od otočanov sprejme pomembno odločitev, drugi stavi vse na iskreno izpoved svojih čustev. Nato nepričakovano sporočilo napove novo izbiranje parov, ki prinese napetost, težke odločitve in slovo dveh otočanov. Kdo bo ostal brez partnerja in moral zapustiti vilo?
47:43
36. oddaja
Filmski večer se nadaljuje in nova razkritja še poglobijo razpoke med otočani. Jasmine težko skriva razočaranje, medtem ko Simba skuša znova pridobiti Angelistino zaupanje. Tudi Priya začne dvomiti o svojih prijateljstvih in zahteva iskrene odgovore. Bodo razkritja dokončno porušila zaupanje v vili?
49:14
35. oddaja
Po burnih dogodkih v Casa Amor je čas za težko pričakovani filmski večer. Posnetki iz vile in Casa Amor razkrijejo zamolčane resnice, skrivne poljube in neprijetne trenutke, ki zanetijo nove spore. Med razočaranjem, očitki in vse večjim nezaupanjem se bodo številni odnosi znašli na robu zloma.
43:49
34. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom iz enega najbolj burnih tednov v vili. Casa Amor je prinesla številne preobrate, zdaj pa bomo videli še zabavne in nepričakovane trenutke, ki jih redne epizode niso razkrile. Otočani bodo v spovednici razkrili tudi, kateri svetovni zvezdniki so njihova največja simpatija.
58:58
33. oddaja
Fantje se po dogajanju v Casa Amor trudijo popraviti svoje napake, a njihova opravičila naletijo na hladen odziv. Dekleta stopijo skupaj, vila pa se vse bolj deli na dva tabora. Medtem ko Kavan in Simba še vedno skušata povrniti zaupanje, dvomi o Seanovi zvestobi zanetijo nov spor in dodatno zaostrijo odnose.
45:58
32. oddaja
Po dramatičnem izbiranju parov se začnejo razkrivati prave posledice sprejetih odločitev. Priznanja, očitki in razočaranja zamajejo številne odnose, fantje pa se morajo soočiti z odzivi svojih partneric. Tudi novi otočani hitro občutijo, da jih v vili ne čaka ravno topel sprejem.
58:21
31. oddaja
Dekleta v vili pretresejo fotografije, ki razkrijejo, kaj se je dogajalo v Casa Amor. Ko se največji preobrat sezone bliža koncu, pride trenutek resnice. Otočani se bodo morali odločiti, ali bodo ostali zvesti svojemu prvotnemu partnerju ali pa bodo začeli novo ljubezensko zgodbo.
55:56
30. oddaja
V Casa Amor se med fanti spletajo vse tesnejše vezi, dekleta v vili pa razpeta med novimi poznanstvi in pogrešanjem svojih partnerjev vse težje skrivajo negotovost. Nato nova dekleta dobijo skrivno nalogo, ki lahko usodno zamaje zaupanje – z obremenilnimi fotografijami bodo razkrila, kaj se v resnici dogaja daleč od oči deklet.
58:14
29. oddaja
Casa Amor postavlja zveze na najtežjo preizkušnjo doslej. Medtem ko se fantje vse težje upirajo novim skušnjavam in med nekaterimi preskočijo iskrice, dekleta v vili razjeda negotovost, ali jim lahko še zaupajo. Napeta igra vrtenja steklenice prinese drzne odločitve, poljube in nove dvome, ki bodo zamajali številna razmerja.
49:05
28. oddaja
Vilo pretrese največji preobrat sezone. Medtem ko Maya Jama fante skrivaj odpelje v Casa Amor, dekleta preseneti prihod šestih novih tekmovalcev. Na obeh straneh se začnejo spletati nove simpatije, drzni izzivi in številni poljubi pa hitro postavijo obstoječe zveze na hudo preizkušnjo.
43:37
27. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom iz dogajanja v vili. Otočane boste spoznali v bolj sproščenih in zabavnih trenutkih, ki jih redne epizode niso pokazale. Posebno presenečenje pa pripravi tudi svetovna glasbena zvezdnica Bebe Rexha, ki se oglasi v znameniti spovednici.
59:11
26. oddaja
Po razkritjih neprijetnih resnic napetost v vili še narašča. Otočani izvedo, kaj si v resnici mislijo drug o drugem in kako jih vidijo gledalci, zato se zaupanje začne krhati. Medtem ko enega od parov vse bolj razjedajo dvomi, dramatično izbiranje parov povsem premeša razmerja in prinese nepričakovane posledice.
45:14
25. oddaja
Usoda otočanov je v rokah Ellie in Lorenza, ki morata sprejeti težko odločitev, kateri otočan in otočanka bosta zapustila vilo. Medtem ko posledice njune izbire še odmevajo, večerna igra razkrije neprijetne resnice, zamolčane skrivnosti in skrita mnenja. Kdo bo po razkritjih še lahko zaupal svojemu partnerju?
58:58
24. oddaja
Izziv srčnega utripa se nadaljuje, tokrat pa bodo dekleta ocenjevala nastope fantov. Medtem ko eni navdušijo, drugi začnejo dvomiti o svojih zvezah. Eden od ljubezenskih trikotnikov se končno razplete, nato pa rezultate glasovanja gledalcev pospremijo presenečenje, negotovost in nova napetost v vili.
52:37
23. oddaja
V vili napetost doseže novo raven. Spor med Simbo in Tommyjem razdeli otočane, težave pa se pojavijo tudi v drugih parih, kjer nesoglasja vse težje ostajajo skrita. Nato večerni izziv povsem spremeni razpoloženje in zaneti nove iskrice, ljubosumje ter nepričakovane odzive. Kateri odnosi bodo po tem večeru ostali nespremenjeni?
46:53
22. oddaja
Po pestrem dnevu otočane preseneti nastop svetovne glasbene zvezdnice Bebe Rexha, a slavnostno vzdušje ne traja dolgo. Ljubezenski trikotnik povzroči novo napetost, nekdo skuša popraviti skrhane odnose, večerna igra pa razkrije neprijetne resnice, ki bodo zamajale zaupanje v vili.
47:03
21. oddaja
Nepričakovano sporočilo zamaje mir v vili, saj morajo otočani izbrati par, za katerega menijo, da je najmanj skladen. Odločitev razkrije skrita mnenja, zamaje prijateljstva in odnose postavi na hudo preizkušnjo. Pari, ki se znajdejo v nevarnosti, se bodo morali boriti za obstanek, napetost pa bo dosegla novo raven.
43:49
20. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom iz še enega burnega tedna v vili. Prihod novih otočanov, presenetljiva izbiranja parov, skrivni zmenki in številna spogledovanja so poskrbeli za nepozabne trenutke, ki jih kamere še niso pokazale. Otočani bodo razkrili tudi najbolj nenavadna zasebna sporočila, ki so jih kdaj prejeli.
58:07
19. oddaja
Tommy se s svojim spogledovanjem znova znajde v središču težav, prihod novih otočanov pa prinese odločitev, ki zamaje razmerja po vsej vili. Medtem ko nekateri obračajo nov list, se en par na skrivaj znova zbliža in tvega, da bo njuna skrivnost prišla na dan.
47:50
18. oddaja
Po burni noči se otočani v vilo vrnejo v družbi novih prišlekov, kar takoj premeša razmerja. Nepričakovano priznanje in drzna poteza sprožita val razočaranja, ljubosumja in negotovosti. Medtem ko se nekateri prepustijo novim simpatijam, se drugi sprašujejo, ali njihov odnos sploh še ima prihodnost.
44:27
17. oddaja
Štirje otočani prejmejo nepričakovano povabilo, ki jih za eno noč odpelje iz vile v družbo privlačnih novincev. Medtem ko vroča igra poljubov hitro podre prve meje, v vili naraščata negotovost in ljubosumje. Bodo nova poznanstva zamajala obstoječe zveze ali se bodo otočani uprli skušnjavi?
57:29
16. oddaja
Nepričakovano izbiranje parov povsem premeša razmerja v vili in nekatere postavi pred težke odločitve. Nerodna napaka z zamenjavo imen zaneti nov spor, medtem ko se ljubezenski trikotniki vse bolj zapletajo.
49:18
15. oddaja
Tretji teden v vili prinaša nove razpoke v odnosih. Skrivni poljub pride na dan in sproži val razočaranja ter neprijetnih soočenj. Napeto tekmovanje v poljubljanju dodatno razburka čustva, priznanje ene od otočank pa zaneti obračun med tekmecema. Bodo zamere usodne za nastajajoče zveze ali bodo čustva vendarle prevladala?
49:05
14. oddaja
Po novem šokantnem slovesu se razmerja v vili znova zamajejo. Medtem ko ena od otočank začne dvomiti o svoji zvezi, Sean pripravi skrivni načrt, da bi dva otočana neopaženo zbližal. Romantičen zmenek zunaj vile zaneti nova ugibanja, drugje pa vse večja ljubosumnost in novi ljubezenski trikotniki poskrbijo za napetost.
44:16
13. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom iz drugega tedna v vili. Ob zabavnih pripetljajih, sproščenem druženju in zakulisnih trenutkih bomo videli prizore, ki jih kamere do sedaj niso razkrile. Čakajo vas doslej nepredvajani utrinki iz izzivov, nepričakovani pogovori in veliko smeha.
47:31
12. oddaja
Ob koncu drugega tedna v vili se ena izmed zvez dokončno zlomi, nova privlačnost pa znova premeša karte. Medtem ko nekateri odpirajo novo poglavje, se drugi težko sprijaznijo z dogajanjem pred svojimi očmi. Večerna igra razkrije neprijetne skrivnosti, zaneti nove spore in zamaje odnose po vsej vili.
1:00:06
11. oddaja
Poljub na terasi sproži nepričakovan spor, ki zamaje odnose med otočani in razdeli vilo na dva tabora. Napet tekmovalni izziv razkrije skrite zamere, nesoglasja pa se le še stopnjujejo. Zvečer v vili vlada napeto vzdušje, saj se fantje in dekleta med seboj jezijo zaradi dogodkov v izzivu.
59:48
10. oddaja
Prihod dveh novih otočanov povsem premeša razmerja v vili in dramatično izbiranje parov prinese bolečo slovo. Medtem ko se nekateri trudijo popraviti skrhane odnose, drugi vse bolj dvomijo o svojih čustvih in prihodnosti v paru. Napetost narašča, zaupanje se maje, ena sama odločitev pa lahko spremeni vse.
57:37
9. oddaja
Skrivni poljub v skrivališču povzroči val ugibanj in zamaje odnose med otočani. Medtem ko se eden izmed parov znajde na prelomnici, nekdo na vse načine poskuša popraviti porušeno zaupanje, drugje pa nove simpatije ustvarijo nepričakovan ljubezenski trikotnik. Nato nepričakovano sporočilo obrne dogajanje v povsem novo smer ...
49:05
8. oddaja
Po romantičnih zmenkih z novinci v vili zavlada hladno vzdušje, saj se med otočani hitro naselita dvom in ljubosumje. Medtem ko nekateri zahtevajo odgovore, se drugi odločijo za odkrit pogovor, par pa si na skrivaj privošči trenutek zase daleč od radovednih pogledov. Bodo nove simpatije zamajale že nastale zveze?
49:03
7. oddaja
Po odhodu enega izmed tekmovalcev se v vili karte znova premešajo. Medtem ko se porajajo novi dvomi in nepričakovane simpatije, se nekateri odločijo tvegati ter preizkusiti novo ljubezensko priložnost. Zvečer fante čaka srečanje z novimi lepoticami, ne da bi slutili, da dekleta skrivaj spremljajo vsak njihov pogled, besedo in potezo.
43:51
6. oddaja
V tokratni epizodi bomo priča še nevidenim posnetkom iz prvega tedna v vili. Ob zabavnih pripetljajih, iskrenih pogovorih, nerodnih trenutkih in zakulisnih utrinkih bomo otočane spoznali tudi zunaj najbolj napetih dogodkov. Čakajo nas prizori, ki jih v rednih epizodah nismo videli, in številni trenutki, ki razkrivajo povsem drugo plat življenja v vili.
49:05
5. oddaja
Po nekaj burnih dneh v vili postaja jasno, da se razmerja lahko spremenijo v hipu. Bliža se novo izbiranje parov, zato nekateri začnejo dvomiti o svojih odločitvah in iščejo nove priložnosti za ljubezen. Nova poznanstva, nepričakovane simpatije in vse večja negotovost bodo zamajali nastajajoče zveze. Kdo bo tvegal največ in kdo bo ostal sam?
54:28
4. oddaja
Po nepričakovanem odhodu dveh otočanov v vili še vedno odmevajo posledice težke odločitve. Medtem ko se nekateri trudijo pustiti preteklost za sabo, se drugje rojevajo nove simpatije in prvi drzni koraki. Poljub na terasi premeša razmerja, nepričakovana bližina pa sproži nova ugibanja. Ali bodo nova čustva povezala ali razdelila otočane?
44:57
3. oddaja
V vili vlada napetost, saj morata novinca sprejeti skrivno odločitev, ki bo za dva otočana pomenila konec ljubezenske pustolovščine. Med negotovostjo, ugibanji in vse tesnejšimi vezmi nihče ne ve, komu se čas izteka. Katera tekmovalca bosta morala nepričakovano zapustiti vilo in kako bo njun odhod pretresel preostale?
54:17
2. oddaja
Po nepričakovanem preobratu morata novinca v le 24 urah skrivaj odločiti, kdo bo moral zapustiti vilo. Medtem ko se med samskimi spletajo prve vezi in rastejo simpatije, nihče ne sluti, da je njihova usoda že v tujih rokah. Večerno igro rulete z mobilnimi telefoni zaznamujejo drzni izzivi, ki razkrijejo skrivnosti in zanetijo novo napetost.
1:07:36
1. oddaja
Vrata najbolj slavne vile se ponovno odpirajo! Dvanajst samskih stopi v igro, kjer bodo prve iskrice hitro zasenčili nepričakovani preobrati. Prvi pari bodo na preizkušnji že ob uvodnem večeru, ko bo nepričakovan zasuk zamajal nastajajoče zveze, zanetil ljubosumje in spremenil potek igre. Kdo bo našel ljubezen in kdo bo že na začetku ostal brez para?