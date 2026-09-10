Otok ljubezni - Sezona 13 - 50. oddaja

Otok ljubezni - Sezona 13

2026

Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.