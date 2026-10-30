CEV Zeren Group Liga prvakinj ,
29. 10. 2026 – Evropski odbojkarski večer je v Mariboru prinesel povratni obračun kvalifikacij za Ligo prvakinj. Na domačem parketu se je ekipa OTP Banka Branik Maribor znova pomerila z belgijskim Bevernom v boju za napredovanje v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek napetega odbojkarskega obračuna.Prikaži več
2026/2027CEV Zeren Group Liga prvakinj združuje najboljše evropske ženske odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največje zvezdnice evropskih igrišč obljubljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: Šport, OdbojkaDržava: Slovenija, Belgija
2:36:50
OTP Banka Branik MARIBOR - BEVEREN
29. 10. 2026 – Evropski odbojkarski večer je v Mariboru prinesel povratni obračun kvalifikacij za Ligo prvakinj. Na domačem parketu se je ekipa OTP Banka Branik Maribor znova pomerila z belgijskim Bevernom v boju za napredovanje v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek napetega odbojkarskega obračuna.
1:45:41
BEVEREN - OTP Banka Branik MARIBOR
21. 10. 2026 - Evropski odbojkarski večer je prinesel začetek kvalifikacij za Ligo prvakinj. V Belgiji sta se na prvi tekmi pomerili ekipi Beveren in OTP Banka Branik Maribor ter se podali v boj za napredovanje v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek odbojkarskega obračuna.