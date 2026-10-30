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CEV Zeren Group Liga prvakinj ,

2026/2027 Epizoda 0

29. 10. 2026 – Evropski odbojkarski večer je v Mariboru prinesel povratni obračun kvalifikacij za Ligo prvakinj. Na domačem parketu se je ekipa OTP Banka Branik Maribor znova pomerila z belgijskim Bevernom v boju za napredovanje v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek napetega odbojkarskega obračuna.

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