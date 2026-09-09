Brave CF 108 - 2026 - Patrick Pereša vs Filip Vidak

Brave CF 108 , Brave CF
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Filip Vidak in Patrick Pereša ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.Prikaži več
2026BRAVE CF 108 prinaša nov veliki izziv za slovenska zakonca Majo in Domna Drnovška. Po zgodovinskem skupnem zmagoslavju na BRAVE CF 106 se borilni par vrača v kletko, kjer bosta znova lovila dvojno zmago.Žanr: Šport, MMADržava: Hrvaška
27:32
Andi Vrtačić vs Sofian Bouafia
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Andi Vrtačić in Sofian Bouafia ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
36:08
Stephen Loman vs Lasha Abramishvili
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Stephen Loman in Lasha Abramishvili ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
32:50
Mathias Prehofer vs Walter Cogliandro
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Mathias Prehofer in Walter Cogliandro ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
24:16
Domen Drnovšek vs Erik Pletikos
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Domen Drnovšek in Erik Pletikos ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
16:12
Amil Tutić vs Ivan Kiš
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Amil Tutić in Ivan Kiš ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
33:12
Maja Drnovšek vs Aleksandra Sokołowska
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Maja Drnovšek in Aleksandra Sokołowska ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
19:51
Luka Vrtačić vs Ali Hodeib
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Luka Vrtačić in Ali Hodeib ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
19:21
Patrick Pereša vs Filip Vidak
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Filip Vidak in Patrick Pereša ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
13:21
Roni Pavlovic vs Nejc Rupreht
5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Roni Pavlovic in Nejc Rupreht ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.