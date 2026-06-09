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Pes
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Pes
2026
6 min
Vsakdanjo rutino moškega prekine izgubljeni pes.
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Pes
2026
6 min
Vsakdanjo rutino moškega prekine izgubljeni pes.
Žanr:
Drama
Igralci:
Branimir Kranjčević, Dario Gilja
Režija:
Branimir Kranjčević
Država:
Slovenija, Hrvaška
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