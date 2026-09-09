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PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov

PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov

2026 Št. epizod: 8

Od Lige prvakov jih loči le še zadnja ovira! Play-off prinaša odločilne obračune za uvrstitev med evropsko nogometno elito, kjer prostora za napake ni.

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Šport Tekmovanje

  • 2026/2027

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