Pokličite Saula , Better Call Saul
Serija je spin-off kultne serije Kriva pota. Spoznamo pretkanega odvetnika Saula Goodmana v njegovi šest let mlajši različici na začetku svoje kariere, preden je postal slavni odvetnik najhujših zločincev. Predstavlja se z imenom Jimmy McGill in je nepomemben odvetnik, ki si želi uspeti, v ta namen pa je pripravljen iti tudi z glavo skozi zid. Z zaslužkom, ki mu ga zagotavljajo trenutne stranke, se namreč le s težavo prebija iz meseca v mesec. Poleg odvetniških obveznosti Jimmy skrbi za starejšega brata Chucka, preglavice pa mu začne povzročati mafijec Tuco Salamanca.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA
53:13
1. del
Odvetnik Jimmy McGill je v 6. sezoni tik pred tem, da dokončno postane Saul Goodman. Juan Bolsa Gusu pove, da je Nacho sodeloval pri domnevnem Lalovem umoru in da je kartel za njim razpisal nagrado. Jimmy in Kim začneta z uresničevanjem načrta, s katerim želita pospešiti razrešitev primera Sandpiper, tako da očrnita Howarda. Lalo prispe na dom svojih najemnikov, Sylvie in Matea, ju ubije, nato pa pokliče Hectorja
Dostopno še 14 dni