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Pokličite Saula , Better Call Saul

2022 Št. epizod: 0
12

Serija je spin-off kultne serije Kriva pota. Spoznamo pretkanega odvetnika Saula Goodmana v njegovi šest let mlajši različici na začetku svoje kariere, preden je postal slavni odvetnik najhujših zločincev. Predstavlja se z imenom Jimmy McGill in je nepomemben odvetnik, ki si želi uspeti, v ta namen pa je pripravljen iti tudi z glavo skozi zid. Z zaslužkom, ki mu ga zagotavljajo trenutne stranke, se namreč le s težavo prebija iz meseca v mesec. Poleg odvetniških obveznosti Jimmy skrbi za starejšega brata Chucka, preglavice pa mu začne povzročati mafijec Tuco Salamanca.

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Prikaži več

  • Sezona 6