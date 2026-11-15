Pokličite Saula , Better Call Saul
Odvetnik Jimmy McGill je v 6. sezoni tik pred tem, da dokončno postane Saul Goodman. Juan Bolsa Gusu pove, da je Nacho sodeloval pri domnevnem Lalovem umoru in da je kartel za njim razpisal nagrado. Jimmy in Kim začneta z uresničevanjem načrta, s katerim želita pospešiti razrešitev primera Sandpiper, tako da očrnita Howarda. Lalo prispe na dom svojih najemnikov, Sylvie in Matea, ju ubije, nato pa pokliče HectorjaPrikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA