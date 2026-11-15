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Pokličite Saula , Better Call Saul

Sezona 6 Epizoda 1

Odvetnik Jimmy McGill je v 6. sezoni tik pred tem, da dokončno postane Saul Goodman. Juan Bolsa Gusu pove, da je Nacho sodeloval pri domnevnem Lalovem umoru in da je kartel za njim razpisal nagrado. Jimmy in Kim začneta z uresničevanjem načrta, s katerim želita pospešiti razrešitev primera Sandpiper, tako da očrnita Howarda. Lalo prispe na dom svojih najemnikov, Sylvie in Matea, ju ubije, nato pa pokliče Hectorja

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  • Sezona 6

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  • Sezona 6